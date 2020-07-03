Экономика

18:22 03.07.2020

Глава НБУ рассказал о призывах политиков повысить уровень инфляции до 11% и ослабить курс до 30 грн/$1

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Глава НБУ рассказал о призывах политиков повысить уровень инфляции до 11% и ослабить курс до 30 грн/$1

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий рассказал о причинах своей отставки, в частности о призывах политиков повысить уровень инфляции до 11% и ослабить курс до 30 грн/$1.

"На многих советах при участии нардепов, представителей правительства, премьер-министра и президента звучали призывы о том, что НБУ должен залить экономику деньгами, что Нацбанк должен изменить наши регуляторные акты, чтобы не регулировать банковский сектор, установить курс, выгодный отдельному сектору экономики или экспортерам. И доходило до того, что нам говорили "Мы заложили в бюджет инфляцию 11% и курс 30грн/$1, а вы не хотите этого делать. Я это расцениваю как давление", – сказал он в ходе пресс-брифинга в пятницу.

Смолий добавил, что в течение продолжительного времени в отношении Нацбанка осуществлялись систематическое политическое давление и травля.

"Давление с целью согласования решений, которые не являются экономически обоснованными, которые фокусируются на краткосрочных простых победах и могут дорого стоить украинской экономике и украинцам в более отдаленной перспективе. Я говорю о таких решениях как неконтролируемая эмиссия денег для правительства, накрутка инфляции под заложенный в бюджет показатель и искусственная девальвация гривни в интересах экспортеров", – пояснил Смолий.

Он призвал правительство и президента к эффективному сотрудничеству с НБУ и отметил, что своей отставкой стремиться предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы работы регулятора.

Теги: #курс #нбу #смолий #инфляция
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