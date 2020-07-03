Экономика

16:40 03.07.2020

Налоговая в сотрудничестве с Минцифры и СБУ заблокировали наносившую ущерб на 2 млрд грн/мес. мошенническую схему в администрировании НДС

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Налоговая в сотрудничестве с Минцифры и СБУ заблокировали наносившую ущерб на 2 млрд грн/мес. мошенническую схему в администрировании НДС

Государственная налоговая служба в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации и Службой безопасности Украины в результате аудита заблокировала налоговую схему, наносившую государству ущерб ориентировочно на 2 млрд грн ежемесячно.

"Схема, которую мы при помощи Минцифры и СБУ смогли остановить, "стоила" 2 млрд грн в месяц. А в бюджет поступило как минимум 9 млрд грн за два месяца... Когда вся государственная власть вместе встает против схем уклонения от налогов и разрушает их, мы не только возвращаем государству те деньги, которые не уплатили мошенники. Мы еще и создаем мощный стимул для добросовестных плательщиков честно исполнять свои обязанности перед государством ", - отметил в ходе брифинга в пятницу заместитель председателя ГНС Евгений Олейников.

По его словам, в ходе аудита было установлено, что система мониторинга рисков, которая используется в администрировании НДС, имела опасную погрешность в алгоритме работы. "Благодаря этому мошенники, которым стало известно об этой погрешности, могли имитировать свое соответствие условиям безусловной регистрации. Проще говоря, система считала их настолько добросовестными плательщиками, что их налоговые накладные вообще не проверялись на риски", - подчеркнул Олейников.

По его словам, по подобным схемам через систему налоговой за минуту могли быть проведены накладные на несколько миллиардов гривень. "По нашей информации это была одна из крупнейших коррупционных схем за всю историю Украины. Сегодня она полностью остановлена и мы это уже даже ощущаем по информационным кампаниям и атакам, которые начали осуществляться и на руководство Министерства финансов, и на руководство налоговой и СБУ", - заявил в свою очередь вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он также отметил, что в указанной схеме было задействовано около 400 субъектов, в том числе ранее работавшие в налоговой лица.

По словам Федорова, Минцифры в 2020 году планирует наладить электронное взаимодействие с налоговой для возможности отслеживания товаров сразу после пересечения границы, что обеспечит максимальную прозрачность их дальнейшего использования и остановит использование схем серых товаров.

Министр цифровой трансформации также заявил, что среди приоритетных проектов Минцифры в этом году - внедрение электронного акциза и программного РРО, что позволит внедрить электронный чек.

Теги: #схемы #налоги #сбу #гнс #минцифры
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