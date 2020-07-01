Зеленский подписал закон о недопущении начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины и Гражданский кодекс Украины относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам (займам) в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19)" №691-IX, принятый Верховной Радой 16 июня.

Как сообщается на сайте главы государства в среду, закон защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения.

С этой целью документ вносит изменения в "Заключительные положения" Хозяйственного кодекса и "Заключительные и переходные положения" Гражданского кодекса, согласно которым в случае просрочки заемщиком в период карантина и/или в 30-дневный срок после его завершения выполнения денежного обязательства по договору, согласно которому заемщику был предоставлен кредит банком или другим кредитодателем, заемщик освобождается от обязанностей уплатить в пользу кредитодателя неустойку, штраф, пеню за такое просрочки.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.