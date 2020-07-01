Экономика

15:34 01.07.2020

Кабмин продлил ПСО на рынке газа для населения на месяц – до 1 августа

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Кабмин продлил ПСО на рынке газа для населения на месяц – до 1 августа

Кабинет министров Украины продлил спецобязательства НАК "Нафтогаз Украины" по поставке природного газа для нужд населения еще на один месяц – до 1 августа 2020 года, сообщила глава Минэнерго Ольга Буславец по итогам заседания правительства в среду.

По ее словам, это связано с необходимостью проведения конкурса по отбору поставщика последней надежды (ППН) на газовом рынке для населения.

"Сегодня Кабинет министров для проведения всех необходимых мероприятий для отбора такого поставщика последней надежды продлил действие ПСО для населения до 1 августа", - сказала она на брифинге.

Как сообщалось, открытие рынка природного газа для бытовых потребителей было запланировано на 1 мая 2020 года, но в связи с введением карантина из-за распространения COVID-19 сроки были перенесены на два месяца – на 1 июля.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 10 июля внесла изменения в ряд регуляторных актов, упростив процедуру смены поставщика газа для бытовых потребителей (населения) с 1 июля 2020 года.

Вторым необходимым шагом для открытия рынка должно стать проведение конкурса Минэнерго по отбору поставщика последней надежды.

Кабинет министров распоряжением №529 от 25 июня 2020 года утвердил формулу ценообразования на природный газ будущего поставщика ППН, привязав цену к котировкам на немецком газовом хабе NCG.

Компания, которую по результатам конкурса определят ППН, должна будет поставлять газ потребителям по цене, за основу которой берется среднеарифметическая цена торгов на NCG за 1-22 число месяца, предшествующего месяцу поставки. Среднеарифметическое значение фактических цен (Settlement Price) газа на следующий месяц поставки (Front Month) на хабе NCG за 1-22 число берется из данных на сайте биржи Powernext/EEX.

Помимо значений NCG в формуле также учитывается коэффициент соотношения единиц энергии к объему, спред, курс гривни к евро, сформировавшийся за период с 1 по 22 число месяца, предшествующего месяцу поставки.

В свою очередь наценка к указанной формуле будет представлять собой минимальное среди предложенных участниками конкурса по отбору ППН значение, исходя из которого и будет определен победитель.

Министерство энергетики Украины 30 июня объявило конкурс по отбору поставщика последней надежды (ППН) на газовом рынке для населения. Согласно сообщению на сайте министерства, конкурсные предложения принимаются до 17:00 7 июля 2020 года, в этот же день будет проведено их раскрытие при участии членов конкурсной комиссии и кандидатов. Помимо наличия лицензии на поставку газа претенденты должны предъявить наличие активов в виде денег на счетах для покупки газа или его запасов в подземных хранилищах в объеме не менее 3,514 млрд куб. м.

Теги: #нафтогаз #газ #население #кабмин
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