ЕИБ выделит EUR 50 млн на строительство новых помещений для UNIT.City

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в рамках совместной инициативы с Еврокомиссией InnovFin Science согласовал предоставление кредита в размере EUR 50 млн для инновационного парка UNIT.City.

Как отмечается в совместном пресс-релизе, кредит предоставляется в рамках программы ЕС по исследованиям и инновациям "Горизонт 2020" и управляется ЕИБ.

"Украине и городскому пространству Киева, в частности, критически не хватает надлежащей экосистемы для R&D и IT-компаний на всех стадиях развития, от стартапов до высокотехнологичных компаний, которые расширяются. С целевой поддержкой InnovFin Science ЕИБ сейчас помогает Украине восполнить этот пробел", - заявила вице-президент ЕИБ Лиляна Павлова.

По ее словам, это усилит конкурентоспособность Украины и Киева, а также позволит государству в полной мере использовать квалифицированную рабочую силу.

Кредитная линия ЕИБ предусматривает до 10 траншей минимум по EUR5 млн каждый. Деньги будут выделены на строительство новых кампусов инновационного парка — B15, B16, B17, U1 — общей площадью 70 тыс. м кв. Общая стоимость проекта (включая компоненты, финансируемые ЕИБ) оценивается в EUR110 млн.

Заемщиком кредита ЕИБ является ООО "Юнит Холдингс", созданное UFuture Group. Проект планируется завершить до 2023 года. Он создаст 549 постоянных и 2,4 тыс. временных рабочих мест, а также опосредованно поддержит 15 тыс. рабочих мест у компаний-арендаторов в инновационном парке UNIT.City. Юридическим партнером сделки выступила компания Everlegal, финансовым — "Укргазбанк".

По мнению еврокомиссара по вопросам инноваций, исследований, культуры, образования и молодежи Марии Габриэль, инвестирование в интегрированный инновационный кампус в Украине ускорит развитие инновационной и предпринимательской экосистемы в стране.

Основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий отметил, что кредитная линия от ЕИБ позволит холдингу ускорить развитие UNIT.City в Киеве.

Инновационный парк UNIT.City официально открылся в апреле 2017 года на территории бывшего Киевского мотоциклетного завода.

ООО "Юнит Холдингс" создано в ноябре 2017 года, основным видом деятельности является разработка строительных проектов. Согласно данным Единого госреестра, участником ООО является ЗАК "Динперо инвестментс Лимитед" (Кипр), конечным бенефициаром выступает основатель холдинга UFuture Василий Хмельницкий.

UFuture - холдинговая компания, которая объединяет бизнес- и социальные проекты Хмельницкого. Имеет диверсифицированный портфель активов в сфере недвижимости, инфраструктуры, промышленности, возобновляемой энергетики, фармацевтики и IT. Стоимость активов UFuture оценивается в $550 млн. Общая капитализация бизнесов, в которые она инвестировала, превышает $1 млрд.

Программа ЕС InnovFin Science предоставляет займы и финансирование акционного типа для научно-исследовательских институтов, университетов и исследовательских организаций. Финансирование осуществляется непосредственно ЕИБ в размере от EUR 25 млн для бенефициаров в странах-членах ЕС и странах, ассоциированных членах программы "Горизонт 2020".