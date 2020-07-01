Экономика

11:35 01.07.2020

Законопроект о риелторах позволяет совершать сделки с недвижимостью без привлечения брокеров – нардеп

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Законопроект о риелторах позволяет совершать сделки с недвижимостью без привлечения брокеров – нардеп

Законопроект №3618 о риелторской деятельности предусматривает возможность совершения сделок с недвижимостью и заполнения информационного паспорта имущества собственником самостоятельно, участие в процессе риелтора не является обязательным.

"Участие риелтора при заключении сделки с объектом недвижимости не является обязательным. То же самое касается и заполнения информационного паспорта объекта недвижимости – он может заполняться не только риелтором, но и собственником непосредственно", - сообщил в Facebook один из инициаторов законопроекта, глава комитета по вопросам экономического развития народный депутат Дмитрий Наталуха.

Согласно тексту законопроекта, операции с недвижимостью могут проводить как риелторы, так и другие уполномоченные в соответствии с законом лица, в том числе собственник недвижимости, уполномоченный им адвокат, нотариус, доверенное лицо, подчеркнул нардеп.

По его словам, в СМИ распространилась ложная информация об обязательном участии риелторов в сделках с недвижимостью, что, на его взгляд, является попыткой заинтересованных лиц "сбить" инициативу, которая заставит риелторов нести ответственность перед клиентами.

"Цель крайне простая - сделать даже упоминание законопроекта токсичным и отбить любое желание разобраться в тексте", - считает Наталуха.

Он планирует включить в преамбулу законопроекта положение о добровольном привлечении риелтора собственником недвижимости для прекращения спекуляций на данную тему.

Нардеп также анонсировал проведение в ближайшее время публичного обсуждения законопроекта, а также публикацию исследования с расчетами поступлений в госбюджет от реализации законопроекта.

Теги: #недвижимость #законопроект #риелтор
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