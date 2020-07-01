Правительство накопило на ЕКС рекордные 75,7 млрд грн

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) к началу июля 2020 года составили 75,7 млрд грн, что в 2,3 раза больше по сравнению с показателем на начало июня и является рекордным показателем за всю историю, сообщила Государственная казначейская служба в среду.

Год назад на ЕКС средств было в 5,8 раза меньше - 12,96 млрд грн, напоминает ГКСУ.

Как сообщалось, остатки средств на ЕКС в мае увеличились на 84,3% - до 32,49 млрд грн.

Рекордный показатель средств на ЕКС обеспечили дивиденды ПриватБанка 24,46 млрд грн и НАК "Нафтогаз Украины" 39,6 млрд грн, которые были перечислены в последнюю неделю месяца.

Согласно данным Нацбанка, остаток средств на корсчетах банков на 1 июля составлял 46,34 млрд грн, что на 2,4% меньше, чем месяцем ранее.