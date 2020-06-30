Экономика

20:34 30.06.2020

На Нацсовете реформ представили концепцию реформы таможни – создание "открытых таможенных пространств" и усиление ответственности за контрабанду

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На Нацсовете реформ представили концепцию реформы таможни – создание "открытых таможенных пространств" и усиление ответственности за контрабанду

Во время заседания Национального совета реформ, которое состоялось под председательством президента Украины Владимира Зеленского, обсудили первоочередные законопроекты по реформированию отраслей экономики, которые будут доработаны Кабинетом министров и Верховной Радой.

В частности, как сообщает пресс-служба главы государства, на заседании во вторник была представлена концепция реформирования таможни.

Отмечалось, что таможня должна отойти от бюрократических процедур и стать удобным сервисом для бизнеса.

"Создание сети "открытых таможенных пространств" будет способствовать повышению зарплат таможенников, модернизации инфраструктуры таможен, произойдет автоматизация и диджитализация таможенной системы", - говорится в сообщении.

"Главной концепцией открытого таможенного пространства является то, что мы отходим от классического штампа и превращаем это в платный сервис", - отметил глава Исполнительного комитета реформ Саакашвили.

Реформа также предусматривает усиление ответственности за контрабанду.

Кроме того, предлагается унифицировать таможенные ставки. Сейчас Украина является одним из антирекордсменов в мире по количеству ставок пошлины.

"Если мы говорим о таможенной реформе, у нас должен быть менеджер - это руководитель таможни, который сможет внедрить (реформу - ИФ) в жизнь", - сказал Зеленский, подводя итог обсуждения.

Глава государства подчеркнул, что человек, который отвечает за реализацию реформы, должен также отвечать за сроки ее внедрения.

Теги: #таможня #зеленский #нацсовет
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