Экономика

18:50 30.06.2020

ПриватБанк обратится в ВС относительно отказа апелляционного суда принимать заявление о пересмотре решения по выплате А-Банку 364 млн грн

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ПриватБанк обратится в ВС относительно отказа апелляционного суда принимать заявление о пересмотре решения по выплате А-Банку 364 млн грн

Шестой апелляционный админсуд 22 июня вернул без рассмотрения заявление государственного ПриватБанка (Киев) о пересмотре в виду вновь открывшихся обстоятельств постановления Киевского апелляционного админсуда от февраля-2018, которым он оставил в силе решение Окружного админсуда Киева от мая-2017 о возврате А-Банку (Киев) братьев Суркисов 364 млн грн, списанных ходе bail-in, свидетельствует определение, обнародованное в Едином госреестре судебных решений.

"ПриватБанк считает такое процессуальное решение Шестого апелляционного административного суда незаконным и будет обращаться с соответствующей жалобой в Верховный суд (ВС)", – сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ПриватБанка во вторник.

Как уточнили в пресс-службе, коллегия судей Шестого апелляционного админсуда считает, что юристам ПриватБанка следовало обратиться с заявлением пересмотре решения в тот суд, который первым принял судебное решение без учета обстоятельств, то есть в Окружной админсуд Киева.

Вместе с тем пресс-служба подчеркнула, что заявление было подано именно в Шестой апелляционный админсуд с учетом обязательной нормы части второй статьи 365 Кодекса административного суда Украины, согласно которой заявление о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам, если оно было изменено, подается в суд той инстанции, которым было внесено изменение.

Отмечается, что в данном случае решение суда первой инстанции по делу А-Банка было изменено постановлением суда апелляционной инстанции в феврале-2018, в связи с этим юристы банка обратились в суд апелляционной инстанции.

Указывается также, что ПриватБанк, направляя заявление в апелляционный суд, действовал в соответствии с правовыми позициями ВС.

"Коллегия судей считает, что поскольку суд апелляционной инстанции изменил решение суда первой инстанции по делу Акцент-Банка только в части распределения судебных расходов, то положения части 2 ст. 365 Кодекса административного суда не подлежат применению", – отметила пресс-служба.

Как сообщалось, в мае-2020 ПриватБанк обратился в Шестой апелляционный админсуд заявлениями о пересмотре постановлений судов предыдущих инстанций о выплате А-Банку 364 млн грн из-за подтверждения Игорем Суркисом совместной собственности с экс-акционером ПриватБанка Игорем Коломойским в медиагруппе "1+1".

"Такое подтверждение содержится в иске господина Суркиса, который был подан совладельцем А-Банка в конце прошлого года в суд в Лондоне. Это является одним из оснований для вывода о его связи с ПриватБанком", – отмечала пресс-служба ПриватБанка.

Она также подчеркивала, что украинские суды удовлетворили иск А-Банка, среди прочего, на основании заключения об отсутствии у Суркиса права собственности на долю в медиагруппе.

Как сообщили в пресс-службе банка, ПриватБанк ранее выполнил обязательства перед А-Банком по решениям судов.

Теги: #приватбанк #суд #а_банк
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