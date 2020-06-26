H&M снизил выручку в Украине на 76% в нацвалюте во II финквартале

Шведская Hennes&Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, сократила выручку в своих украинских магазинах на 76% в гривне во втором финансовом квартале (1 марта – 31 мая), большая часть которого совпала с карантином в Украине из-за пандемии коронавируса.

Как указывается в отчете компании, за второй финквартал, который завершился 31 мая, продажи H&M в Украине составили 11 млн шведских крон ($1,18 млн), что в 4,6 раза меньше, чем за сопоставимый период 2019 года (51 млн шведских крон, или $5,5 млн). Таким образом, падение в шведских кронах составило 78%, а в гривне – 76%.

По состоянию на 31 мая сеть H&M насчитывала три магазина в Украине (все – в Киеве).

В целом за 6 мес. первого финполугодия H&M снизил выручку на 19% - до 70 млн шведских крон (86 млн шведских крон за аналогичный период 2019 года), тогда как падение продаж в гривне составило 28%.

Как сообщалось, 11 июня H&M открыл четвертую торговую точку в Украине – она разместилась в торгово-развлекательном центре Dream Town и стала крупнейшей в украинской сети.

По результатам 2019 года H&M в Украине открыл одну новую торговую точку и увеличил почти в четыре раза продажи, до 227 млн шведских крон (около $24 млн).

ООО "Эйч энд эм хеннес энд мауриц" создано в 2013 году.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром является Стефан Перссон (Швеция). Уставный капитал компании составляет 696,9 тыс. грн.