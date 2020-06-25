Экономика

12:28 25.06.2020

Сделка по покупке Dragon Capital с частным инвестором 100% акций Идея Банка разорвана

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Сделка по покупке Dragon Capital с частным инвестором 100% акций Идея Банка разорвана

Сделка по покупке Dragon Capital с частным инвестором 100% акций украинского Идея Банка (Львов) у польского Getin Holding S.A. разорвана, говорится в сообщении на Варшавской фондовой бирже в четверг.

"Правление Getin Holding SA (Эмитент) (...) сообщает, что по состоянию на 25 июня 2020 года условное соглашение о продаже 100% акций акционерного общества Идея Банк (...), заключенное Эмитентом (...) с Dragon Capital Investments Limited (...) и физическим лицом (Покупатель 1) в качестве покупателя и Dragon Capital LLC (...) в качестве брокера было прекращено из-за прецедента невыполнения условий, то есть Эмитент и Покупатель 1 не подписали в установленный срок договор с указанием цены продажи Идея Банка", – говорится в сообщении.

Согласно ему, до даты публикации соответствующего отчета правление Getin Holding SA не получало никакой информации об одобрении сделки Национальным банком Украины (НБУ), что являлось одним из условий передачи прав собственности на акции в Идея Банке.

В результате расторжения соглашения об условной продаже Идея Банка, были автоматически прекращены условный договор купли-продажи 100% акций ООО "Нью Финанс Сервис" (НФС, Киев) и соглашение о разделе прибыли.

Как сообщалось, Getin Holding 20 декабря 2019 года заключил соглашение при условии выполнения ряда требований о продаже 100% акций Идея Банка и 100% НФС группе в составе Dragon Capital Investments Limited (Кипр), Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. (Джерси) и физическому лицу.

Цена покупки была определена в EUR, эквивалентная 1,368 млрд грн, или PLN224,76 млн минус сумма дивидендов до закрытия сделки и цена 100% участия в НФС (около 5 млн грн). Оговаривалось, что цена может быть уменьшена в результате переговоров сторон после того, как независимый аудитор подготовит отчет.

Сделка получила одобрение в Антимонопольном комитете Украины и находилась на согласовании в Нацбанке.

В феврале 2020 года стало известно, что гражданин Чехии Иван Свитек, возглавлявший украинский Альфа-Банк с февраля 2017 года по октябрь 2019 года, намерен приобрести 12,0719% акций Идея Банка в рамках сделки по продаже контрольного пакета банка польским Getin Holding украинской инвесткомпании Dragon Capital чеха Томаша Фиалы.

Ранее источник на рынке сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что Свитек может возглавить Идея Банк после завершения покупки его Dragon Capital.

Идея Банк (ранее – Плюс Банк) основан в 1989 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов (7,879 млрд грн) Идея Банк занимал 24-е место среди 75 действующих в стране банков.

Теги: #идея_банк #сделка #dragon_capital
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