Экономика

10:02 23.06.2020

Наша цель ставка по ипотеке 5-7% - премьер Шмыгаль

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Наша цель ставка по ипотеке 5-7% - премьер Шмыгаль

 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что целью власти является снижение ставки ипотеки до 5-7%.

"Наша цель вообще 5-7%, а не 10%. 10% - это начальная минимальная цель для ипотеки, чтобы сейчас сдвинут экономику с места", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала "Первый Западный".

Премьер отметил, что уже осенью будет наблюдаться удешевление финансовых ресурсов.

"Мы будем создавать условия, чтобы это произошло еще летом, но система большая и стабильная, и инерционность является неким залогом стабильности банковской и денежно-кредитной систем", - добавил Шмыгаль.

Теги: #ипотека #шмыгаль
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