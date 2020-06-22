Экономика

15:32 22.06.2020

"Нафтогаз" в июле повысит цену на газ для промышленности на 9,7%

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"Нафтогаз" в июле повысит цену на газ для промышленности на 9,7%

НАК "Нафтогаз Украины" в июне 2020 года снизит цену на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 9,7% (на 314,4 грн) по сравнению с ценой текущего месяца – до 3,57 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Согласно сообщению на сайте компании, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-ных "дочек" НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце увеличится на 8,7% (на 331,6 грн) – до 4,15 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Как сообщалось, в Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Цены НАК в июне, которые на 20% ниже майских, являются рекордно низкими с момента отмены госрегулирования.

Теги: #нафтогаз #газ #промышленность #цена
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