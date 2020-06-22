Негативное влияние COVID-19 может быть глубже и продолжительнее прогнозов

Негативное влияние пандемии COVID-19 может быть глубже и продолжительнее прогнозированного, что является существенным риском для экономики, отметили в ходе заседания 10 июня члены Комитета монетарной политики (КМП) Национального банка Украины (НБУ), сообщила пресс-служба регулятора в понедельник.

"Всплеск безработицы и слабая динамика роста зарплат замедлят восстановление потребления. Инвестиционный спрос также будет подавленным, в частности, вследствие ухудшения финансовых показателей и ожиданий предприятий. Соответственно экономика требует как фискальных, так и монетарных стимулов", – указано в сообщении.

Вместе с тем в ходе заседания члены КМП уточнили, что постепенное свертывание карантина способствовало оживлению экономической активности.