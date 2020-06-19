Экономика

17:55 19.06.2020

Инвестгруппа ICU прогнозирует инфляцию в 2020г. на уровне 4,2%, в 2021г. – 5,5%

2 мин читать
Инвестгруппа ICU прогнозирует инфляцию в 2020г. на уровне 4,2%, в 2021г. – 5,5%

Индекс потребительских цен в 2020 году может вырасти на 4,2%, а в 2021 году – на 5,3%, что позволит Национальному банку Украины (НБУ) продолжить смягчение монетарной политики, указано в макроэкономическом обзоре инвестиционной группы ICU, обнародованном в пятницу.

Согласно ему, аналитики ICU прогнозируют, что НБУ в сентябре снизит учетную ставку с нынешних 6% до 5,5% с последующим повышением в 2021 году до 6,5%, а также продолжит использовать инструменты предоставления ликвидности при наличии соответствующей потребности у банков.

"Банки будут поддерживать надежных заемщиков кредитными ресурсами, однако мы не ожидаем существенного усиления кредитования из-за осторожного поведения банков и дефицит платежеспособных заемщиков. Правительственные инициативы по стимулированию кредитования будут иметь только маржинальные эффекты", – указано в обзоре.

В документе отмечается, что аналитики ICU прогнозируют расширение дефицита госбюджета в этом году до 6% ВВП, что ниже по сравнению с запланированным уровнем в 7,5% ВВП из-за сдерживания определенных расходов вследствие ограниченности ресурсных источников.

Инвестгруппа ожидает, что нерезиденты начнут постепенно возвращаться на рынок внутренних облигаций во втором полугодии 2020 года, вместе с тем полагает, что основным источником спроса на гривневые облигации будут отечественные банки.

Согласно обзору, аналитики прогнозируют умеренное увеличение соотношения государственного долга к ВВП с 50,6% в 2019 году до 56,9% в текущем с небольшим снижением в следующем до 56,2%.

Инвестгруппа отметила, что внешняя позиция экономики Украины оказалась достаточно устойчивой к эффектам "коронакризиса".

"Из-за падения цен на нефть и природный газ, а также сокращения внутреннего спроса в первые четыре месяца 2020 года текущий счет был сведен с профицитом. Мы ожидаем, что профицит составит около 1% ВВП за весь год. Однако на фоне восстановления внутреннего спроса и увеличения импортных цен на энергоносители дефицит вернется осенью, а в следующем году дефицит будет равен 1,2% ВВП", – поясняется в документе.

Уточняется, что возвращение дефицита текущего счета вместе с ожидаемым снижением процентных ставок приведет к умеренному ослаблению гривни в конце 2020 году – до 28-29 грн/$1, при этом в 2021 году аналитики не ожидают значительных изменений обменного курса.

Согласно документу, ICU прогнозирует рост безработицы в 2020 году до 10% (с 8,2% в 2019), а в 2021 году – снижение до 9,5%.

По оценкам инвестгруппы, международные резервы Украины к концу года могут сократиться до $26,3 млрд с текущих $28,7 млрд, которые увеличились после получения Украиной первого транша от МВФ ($2,1 млрд). В 2021 году эксперты прогнозируют рост показателя до $28,5 млрд.

Теги: #icu #инфляция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:10 16.06.2020
Министр экономики считает катастрофической ситуацию с инфляцией в Украине

Министр экономики считает катастрофической ситуацию с инфляцией в Украине

11:42 15.06.2020
Гетманцев назвал вмешательством в суверенитет контроль инфляции в меморандуме с МВФ

Гетманцев назвал вмешательством в суверенитет контроль инфляции в меморандуме с МВФ

17:19 09.06.2020
Инфляция в Украине в мае замедлилась до 0,3%, в годовом измерении – до 1,7%

Инфляция в Украине в мае замедлилась до 0,3%, в годовом измерении – до 1,7%

18:41 26.05.2020
ICU оценивает падение ВВП Украины на 12% в апреле и ожидает 10%-го спада во ІІ кв. - исследование

ICU оценивает падение ВВП Украины на 12% в апреле и ожидает 10%-го спада во ІІ кв. - исследование

09:58 15.05.2020
Инфляция во Франции в апреле замедлилась до 0,4%

Инфляция во Франции в апреле замедлилась до 0,4%

15:37 08.05.2020
Инфляция в Украине в апреле упала до 2,1% в годовом измерении – Госстат

Инфляция в Украине в апреле упала до 2,1% в годовом измерении – Госстат

14:17 23.04.2020
Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в Украине в 2020г до 6%

Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в Украине в 2020г до 6%

17:15 09.04.2020
Инфляция в марте подскочила до 0,8%, но в годовом измерении замедлилась до 2,3% – Госстат

Инфляция в марте подскочила до 0,8%, но в годовом измерении замедлилась до 2,3% – Госстат

10:51 03.04.2020
Кабмин Украины повысил прогноз инфляции на 2020г до 11,6%

Кабмин Украины повысил прогноз инфляции на 2020г до 11,6%

19:11 01.04.2020
Фундаментальные причины для резкого ускорения цен сегодня отсутствуют – Сологуб

Фундаментальные причины для резкого ускорения цен сегодня отсутствуют – Сологуб

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Фермеры получат льготные условия приобретения с/х земли, обещают в Офисе президента

Госстат улучшил оценку падения ВВП Украины в I кв.-2020 с 1,5% до 1,3%

"Укрзализныця" возобновляет курсирование еще 50 пригородных поездов

ФГВФЛ призвал вкладчиков неплатежеспособных банков забрать 3 млрд грн невыплаченного гарантированного возмещения

Печерский райсуд Киева вновь заморозил 50,3% акций Полтавского ГОКа Ferrexpo

ПОСЛЕДНЕЕ

Фермеры получат льготные условия приобретения с/х земли, обещают в Офисе президента

Fitch понизило рейтинг жизнеспособности Укрэксимбанка до "ccc+"

Нефть может завершить неделю ростом цен на 10%, Brent торгуется на уровне $42,64 за баррель

Госстат улучшил оценку падения ВВП Украины в I кв.-2020 с 1,5% до 1,3%

Цены на продукты питания продолжили снижение, активизировался поиск работы за рубежом – НБУ

"Укрзализныця" возобновляет курсирование еще 50 пригородных поездов

ФГВФЛ призвал вкладчиков неплатежеспособных банков забрать 3 млрд грн невыплаченного гарантированного возмещения

Бахматюк будет добиваться компенсации после решения Верховного суда по банку "Финансовая инициатива" и вновь предлагает урегулирование

Печерский райсуд Киева вновь заморозил 50,3% акций Полтавского ГОКа Ferrexpo

"Укртатнафта" заявила о готовности поставлять ДТ на нынешних условиях независимо от судьбы пошлин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА