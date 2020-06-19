Цены на продукты питания продолжили снижение, активизировался поиск работы за рубежом – НБУ

Рынок труда продолжает активизироваться, в частности из-за постепенного открытия границ и возобновления авиасообщения активизировался поиск работы за рубежом, сообщается в еженедельном отчете Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.

Согласно ценовому мониторингу центробанка, продукты питания за неделю подешевели на 0,2%, неделей раньше – на 0,1%, тогда как в предыдущие две недели сохраняли стабильность.

Как отмечает НБУ, снижение цен, в частности на овощи, обусловлено сезонным расширением предложения.

В целом за месяц продукты питания подешевели на 0,1%, констатируется в сообщении.

Так, снизились цены на овощи (-6,4%), хлеб (-0,1%), мясо (-0,1%), рыбу (-0,3%) и сахар (-0,5%). В то же время подорожали фрукты (+0,5%), молоко (+0,1%), яйца (+0,2%) и макаронные изделия (+0,4%).

Табачные изделия и товары для поддержания чистоты выросли в цене на 0,2% и 0,1%, в то время как алкоголь и товары личной гигиены подешевели на 0,1% и 2,0% соответственно.

Доставка из заведений общественного питания не изменилась в цене, а цены на лекарства незначительно выросли.

Согласно отчету, снижение ключевой ставки НБУ и меры по расширению возможности банков управлять своей ликвидностью способствовали уменьшению ставок на межбанковском кредитном рынке.

Нацбанк также отметил, что риск новой волны COVID-19 усилил неопределенность относительно глобального восстановления и увеличил волатильность на мировых рынках. "Цены на сырьевые товары приостановили рост, а на нефть - снизились. Большинство валют стран-торговых партнеров Украины постепенно обесценивалось по отношению к доллару США", – добавил регулятор.