Экономика

15:06 19.06.2020

ФГВФЛ призвал вкладчиков неплатежеспособных банков забрать 3 млрд грн невыплаченного гарантированного возмещения

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ФГВФЛ призвал вкладчиков неплатежеспособных банков забрать 3 млрд грн невыплаченного гарантированного возмещения

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) призвал вкладчиков неплатежеспособных банков забрать невыплаченное гарантированное возмещение на сумму около 3 млрд грн, сообщила пресс-служба Фонда в пятницу.

"Фонд гарантирования выплачивает все средства исключительно в течение процедуры ликвидации. На сегодня сумма невыплаченных средств составляет около 3 млрд грн. Пожалуйста, обратитесь в банк-агент и получите такую гарантированную сумму", – призвала замдиректора-распорядителя Фонда Наталья Рудуха.

Фонд напомнил о завершении ликвидации 45 банков из 95, которые были переданы в управление Фонда начиная с 2014 года. За этот период ФГВФЛ выплатил почти 90 млрд грн гарантированных выплат 2 млн вкладчиков.

Как сообщалось, по состоянию на 1 июня 2020 года общая сумма аккумулированных ФГВФЛ средств выросла до 12,53 млрд грн с 11,57 млрд грн на начало мая.

Теги: #фгвфл #вклады
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