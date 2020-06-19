Бахматюк будет добиваться компенсации после решения Верховного суда по банку "Финансовая инициатива" и вновь предлагает урегулирование

Решение Верховного суда о неправомерности действий Нацбанка Украины (НБУ) по выводу банка "Финансовая инициатива" с рынка позволяет экс-владельцу банка Олегу Бахматюку требовать компенсации и дает дополнительный аргумент к предлагаемому им урегулированию по вопросу долгов этому банку и VAB Банку, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" сам бизнесмен.

"После недавнего принятия Верховной Радой "банковского" закона мы не можем вернуть себе банк, но будем обращаться за компенсацией по всем процедурам, имеющим правовой характер. Самое главное - суд признал очевидную вещь, что банк неправомерно вывели с рынка, что он мог работать и был достаточно ликвиден", – сказал Бахматюк по телефону.

Он напомнил, что изначально указывал на незаконность дисконтирования Нацбанком облигаций внутреннего госзайма, что повлекло за собой признание "Финансовой инициативы" неплатежеспособной. "К сожалению, за эти пять лет банк превратился в ничто. Но это была уже принципиальная задача доказать свою правоту, и такая историческая справедливость важна для меня и для команды", – сказал бизнесмен.

Он допустил, что Нацбанк может попытаться обжаловать это решение в Большой палате Верховного суда, однако выразил уверенность, что принятое решение будет подтверждено.

Комментируя его, Бахматюк отметил, что суд фактически признал вину Нацбанка в падении "Финансовой инициативы". "А значит, в половине того долга, в котором меня обвиняют, они виноваты сами. Выходит, что это было сознательное доведение банка до банкротства. Мы этот аргумент используем и в международных судах", – пояснил экс-владелец.

Он добавил, что решение Верховного суда является серьезным аргументом для предлагаемого им последние три года урегулирования с государством по вопросам долгов принадлежавших ему двух банков.

Бахматюк также указал на наличие инициативы об урегулировании с экс-владельцами банков в меморандуме с МВФ и на последние заявления на этот счет главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили.

"К Саакашвили можно по-разному относиться, но он это делал реально и прошел этот этап: сели, договорились о единых правилах и работаем дальше. В результате все выиграли. Мое предложение об урегулировании – на столе. Но пока, к сожалению, решение Верховного суда – это дополнительный аргумент для людей умных и логичных, а я не вижу с другой стороны желания этого делать", – констатировал Бахматюк.

Он также напомнил о принятом 5 июня Печерским райсудом Киева решении об отмене постановления о возобновлении уголовного дела против него лично и его компании экс-заместителем генпрокурора Виталием Касько. "Уже неделя, как это решение оглашено. Оно уже в Генпрокуратуре, и я надеюсь, что генпрокурор выполнит это решение суда", – сказал бизнесмен.

Бахматюк пояснил, что постановление Касько – это фундамент, на котором построено все дело о стабкредите Нацбанка VAB банку, в котором ему вынесено постановление о заочном аресте и из-за которого он вынужден находиться в Австрии.

"Куда я могу деться от государства, если у нас 672 юридических лица в 22 регионах, 27 тыс. людей и 24 тыс. объектов недвижимости, где скот, зерно, тракторы", – подчеркнул бизнесмен в надежде на скорую отмену генпрокурором этого постановления и возможность начать переговоры об урегулировании.

"Решение Верховного суда по "Финансовой инициативе" – это показатель несостоятельности системы, неспособности договариваться и бесперспективности вести войны", – подытожил Бахматюк.

НБУ 21 мая 2019 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Финансовая инициатива". Нацбанк отнес банк "Финансовая инициатива" к категории неплатежеспособных еще 23 июня 2015 года. Однако переход к его ликвидации затянулся в связи с длительными судебными баталиями о законности такого решения НБУ.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2015 года по размеру активов (19,18 млрд грн) банк "Финансовая инициатива" занимал 16-е место среди 133 украинских банков.

Как сообщалось, НБУ 20 марта 2015 года решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ВиЭйБи Банк. По данным НБУ, к началу октября 2014 года ВиЭйБи Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,973 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков.