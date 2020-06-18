Стокгольмский арбитраж удовлетворил основные требования "Укргазвыдобування" в споре с "Карпатыгазом" и Misen

Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма вынес второе частичное решение об увеличении доли АО "Укргазвыдобування" (УГВ) в имуществе совместной деятельности (СД) с ООО "Карпатыгаз" и Misen Enterprises AB, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Соответствующее решение, которым арбитраж существенно увеличил долю УГВ в совместной деятельности, снизив при этом долю Misen Enterprises AB более чем в два раза, было вынесено 17 июня.

"Арбитражный суд постановил, что все имущество совместной деятельности должно быть передано в собственность "Укргазвыдобування", которое в свою очередь должно выплатить сумму компенсации "Карпатыгазу" и Misen Enterprises AB в соответствии с перераспределенными долями в совместной деятельности", – цитирует пресс-служба компании слова генерального директора УГВ Елены Кобец.

В случае если стороны не смогут самостоятельно согласовать оценку в течение отведенного срока, ее определит арбитраж.

Как сообщалось, "Укргазвыдобування" осенью 2015 года заявляло, что "Карпатыгаз" и его акционер Misen отказываются выполнять обязательства в рамках СД. Позже, 15 июля 2016 года УГВ обратилось в Стокгольмский арбитраж с иском о расторжении договора СД с "Карпатыгазом" и Misen, а также о взыскании убытков. Летом 2018 года Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма принял частичное решение (partial award) в деле. Суд установил, что договор СД был нарушен со стороны Misen (не полностью внесена доля в СД - только $3,9 млн из $12,5 млн) и со стороны "Карпатыгаза", который не поставил предусмотренные договором измерительные станции.