Экономика

14:47 17.06.2020

Премьер поручил Минфину провести аудит расходов Фонда борьбы с COVID-19

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Премьер поручил Минфину провести аудит расходов Фонда борьбы с COVID-19

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил главе Министерства финансов Сергею Марченко обнародовать данные об использовании средств Фонда борьбы с COVID-19 и провести его аудит.

"Страна должна видеть, на что идут эти средства. Поручаю Минфину провести аудит расходов из Фонда, отчитаться и опубликовать эту информацию. Она должна обновляться еженедельно", - сказал Шмыгаль в ходе правительственного заседания в среду.

Распорядители этих средств также должны проинформировать о ходе и эффективности использования этих средств.

"Фактически кассовых расходов там нет и 2 млрд грн, но уже почти 30 млрд грн средств распределено", - отметил премьер.

Как сообщалось, Украина взяла на себя обязательство провести аудит расходов Фонда для борьбы с COVID-19 в рамках условий сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Согласно меморандуму с МВФ, Государственная аудиторская служба Украины в консультации с внешними аудиторами должна провести аудит расходов Фонда борьбы с СOVID-19.

Теги: #шмыгаль #коронавирус #кабмин #бюджет #минфин
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