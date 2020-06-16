"ФерроМет1" пытается получить спецразрешение на Марьянский известняковый карьер вне конкурса - глава Concorde Capital

Глава инвестгруппы Concorde Capital Игорь Мазепа заявил о попытке компании "ФерроМет1" (Запорожье) получить разрешение на использование Марьянского известнякового карьера (Днепропетровская обл.) без проведения аукциона.

"Квази-бизнесмен Кац/Повалинский под крышей четвертого президента Украины Януковича и нынешнего депутата Рады и судебного Бога Зе-Команды Задорожного, а также некоторых коррумпированных судей пытается снова за копейки, без конкурса и втихаря оттяпать у государства Марьянский известняковый карьер. Вопреки обещанию президента Зеленского и уже давнему решению Кабмина продавать любые месторождения ископаемых только через открытые аукционы на ПроЗорро", - написал Мазепа в Facebook во вторник, комментируя заявление ОО "Стоп коррупции" о рейдерстве бизнесмена в отношении карьера.

По его словам, посредническая деятельность ООО "ФерроМет1" по поставкам сырья по завышенным ценам привела в 2019 году к уходу с рынка Украины одного из мировых лидеров производителя стройматериалов HeidelbergCement, украинские активы которого позже выкупила Concorde Capital с партнерами.

По данным ЧАО "Кривой Рог Цемент", убытки "Хайдельбергцемент Украина" в 2018 году составили 613,7 млн грн.

ЧАО "Хайдельбергцемент Украина" (сейчас – ЧАО "Кривой Рог Цемент") неоднократно пыталось получить специальное разрешение на использование недр Марьянского месторождения, разведка и экспертиза запасов которого была проведена ОАО "Кривой Рог Цемент" еще в 2006 году, однако предприятие получало необоснованные отказы, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании.

При этом ООО "ФерроМет1", не являющееся производителем цемента, также провело геолого-экономическую оценку месторождения, а также оценку влияния на окружающую среду добычи известняка Марьянского месторождения для производства портландцемента, сообщил "Кривой Рог Цемент".

"В восточной Украине единственным производителем порталндцемента является ЧАО "Кривой Рог Цемент", что свидетельствует о том, что ООО "ФерроМет1" прикладывает все усилия для приобретения Марьянского месторождения известняков, чтобы в дальнейшем перепродавать сырье непосредственно ЧАО, как основному потребителю", - сообщили в компании.

В свою очередь, "ФерроМет1" подал иск к Государственной службе геологии и недр Украины с целью получить разрешение на добычу в карьере, а также запретить Госкомиссии по запасам полезных ископаемых при Госгеонедр проводить аукцион по продаже спецразрешений для Марьянского месторождения.

Согласно данным в судебном реестре, иск был удовлетворен решением Запорожского окружного административного суда от 8-го января 2019 года и постановлением Третьего апелляционного админсуда от 10 февраля 2020 года. В настоящее время идет рассмотрение кассации ЧАО "Кривой Рог Цемент" в Верховном Суде.

По данным Единого госреестра юрилц и физлиц-предпринимателей, владельцем и конечным бенефициаром ООО "ФерроМет1" является Феликс Повалинский.

Согласно годовому отчету предприятия, по итогам 2018 года чистая прибыль возросла в 1,8 раза по сравнению с предыдущим годом – до 7 млн грн, при этом выручка увеличилась 2,3 раза и составила 775,1 млн грн. Активы компании возросли в 2,6 раза – до 191,6 млн грн.

Зарегистрированный капитал компании составляет 16,5 тыс. грн.