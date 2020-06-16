Банки сокращают кредитование сланцевых компаний в США, что может привести к новым банкротствам

Банки сокращают размеры кредитных линий для американских сланцевых компаний в связи с переоценкой стоимости их активов с учетом падения цен на нефть.

По данным агентства Moody's и банка JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM), сокращение составило порядка 30% суммы всех кредитных линий в секторе, обеспеченных активами, что соответствует десяткам миллиардов долларов.

При текущих ценах на нефть этого будет достаточно, чтобы подтолкнуть к банкротству самых слабых представителей сектора, поскольку источники финансирования для них практически иссякли, пишет газета The Wall Street Journal.

"Это неизбежный итог, - отмечает Тодд Диттманн, специалист по энергетическому сектору в инвесткомпании Angelo Gordon & Co. - Накапливание долга и привлечение капитала в последние десять лет откладывало этот день, но больше этого не будет".

Совокупный объем кредитов, выданных банками в США американским энергокомпаниям, составляет порядка $650 млрд, или около 3,5% активов банков, свидетельствуют данные JPMorgan. Такой объем не несет в себе системных рисков для банковского сектора, однако многие финансовые институты, опасаясь, что могут понести ощутимые потери из-за "плохих" долгов сланцевых компаний, пытаются продать свои портфели кредитов, выданных сланцевому сектору, отмечают источники WSJ.

На данный момент более 20 публичных сланцевых компаний заявили о сокращении их кредитных линий.

Так, Centennial Resource Development Inc. объявила об уменьшении размера одобренной для нее возобновляемой кредитной линии до $700 млн с $1,2 млрд, Oasis Petroleum Inc. согласилась на снижение кредитной линии до $600 млн с $1,3 млрд, Antero Resources Corp. - до $2,85 млрд с $4,5 млрд.

Банки регулярно проводят переоценку размера кредитных линий, обеспеченных активами, - обычно это происходит каждую весну и осень, однако ветераны отрасли отмечают, что нынешние сокращения являются самыми резкими на их памяти.

Некоторые из экспертов опасаются, что снижение объемов кредитования компаний нефтегазового сектора может стать постоянным, поскольку банки уже давно сталкиваются с давлением со стороны инвесторов-активистов и государства, требующих от них уменьшать финансирование добычи ископаемого топлива, в то время как прибыли в сланцевом секторе все последнее десятилетие были разочаровывающими.