Максимальный тариф для ВЭС и СЭС на "зеленых" аукционах определен на уровне 9 и 8 евроцентов/кВт в зависимости от периода проведения аукциона

Ценовое предложение участника "зеленого" аукциона для объектов солнечной и ветрогенерации, проводимого до 31 декабря 2024 года, не может быть выше 9 евроцентов/кВт, для аукционов, которые проводятся с 1 января 2025 года – не выше 8 евроцентов/кВт.

Такую норму содержит правительственный законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии, зарегистрированный в Верховной Раде под №3658 в понедельник.

Согласно законопроекту, ценовые предложения для производителей из других видов альтернативных источников энергии (кроме энергии солнца, ветра, доменного и коксующегося газов, а также электроэнергии, произведенной микро-, мини-, малыми ГЭС) не могут быть выше 12 евроцентов/кВт.

Законопроектом сохранятся действующая норма о ежегодном установлении Кабмином по представлению Министерства энергетики годовых квот поддержки производства возобновляемой энергии не позже 1 декабря на последующие пять лет. В то же время Кабмин определяется ответственным за установление графика проведения аукционов на следующий год. В сравнительной записке к законопроекту отмечается, что наличие графика проведения аукционов с указанием периодов их проведения, объемов и типов квот упростит инвесторам планирование участия в аукционах и позволит привлечь большее количество участников.

Что касается участников аукционов, то законопроект отменяет исключение обязательного участия в них объектов с тремя ветротурбинами независимо от установленной мощности. Таким образом, после принятия законопроекта, в аукционах должны будут участвовать все без исключения ВЭС мощностью более 5 МВт.

Кроме того, законопроектом предлагается расширить виды квот, определив не только годовые, но и дополнительные квоты.

В связи с этим, за Кабмином предлагается, в частности, закрепить право определять отдельные области или регионы для строительства объектов возобновляемой энергетики, поскольку, как указано в сравнительной записке, на данное время около 60% объектов ВИЭ расположены в пяти южных областях, что повышает их энергопрофицитность и создает трудности с присоединением новых электроустановок.

Кроме того, с целью поддержки малого и среднего бизнеса Кабмин в случае принятия законопроекта, получит право устанавливать ограничения максимальной мощности объектов электроэнергетики на соответствующем аукционе, а также предлагать земельные участки, крыши и фасады зданий и других капитальных строений под объекты ВИЭ.

Помимо этого, законопроектом предлагается увеличить с 25 до 35% объем квоты, которую может получить по результатам аукциона один субъект хозяйствования самостоятельно или вместе с другими субъектами, связанными одним бенефициаром. Согласно сравнительной записке, такая норма позволит избежать дискриминации участников аукционов.

С целью повышения гибкости органов государственной власти во время установления годовых квот поддержки и обеспечения развития необходимых Объединенной энергосистеме Украины генерирующих мощностей, законопроектом также предлагается уменьшить минимальную долю обязательного распределения годовых квот поддержки по отдельным технологиям с 15 до 10%.

Как сообщалось, врио министра энергетики Ольга Буславец на брифинге 12 июня сообщила, что аукционы по распределению квот поддержки возобновляемой энергетики (так называемые "зеленые" аукционы) состоятся в следующем году.

"Зеленые" аукционы будут в следующем году. Первый шаг, который мы должны для этого сделать, – утвердить квоты по разным технологиям возобновляемой энергетики", – сказала она.

По словам главы Минэнерго, квоты поддержки возобновляемой генерации должны быть определены после принятия закона об изменениях условий развития ВИЭ, разработанного на основе меморандума, подписанного с рядом инвесторов.