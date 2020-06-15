Лазебная: Минимальную зарплату со второго полугодия 2020 года нужно повышать

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная прогнозирует повышение во втором полугодии минимальной заработной платы более чем на 500 грн.

"Я считаю, что минимальную зарплату уже со второго полугодия этого года нужно повышать. Министерство финансов и Министерство экономики проводят расчеты, какой должна быть эта зарплата. То, что она вырастет не на 500 грн, это точно. Сейчас просчитывается, как этот мультипликатор сработает на страну", - сказала Лазебная в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, согласно государственному бюджету на 2020 год, минимальная заработная плата составляет 4 723 грн в месячном размере и 28,31 грн в почасовом размере.

Полный текст интервью с Лазебной будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".