Экономика

18:09 14.06.2020

"Азовсталь" и ММК поставят металлопродукцию в Словакию, Румынию, Беларусь и Саудовскую Аравию по спецзаказам

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"Азовсталь" и ММК поставят металлопродукцию в Словакию, Румынию, Беларусь и Саудовскую Аравию по спецзаказам

Металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой обл.), входящий в группу "Метинвест", в конвертерном цехе произвел пробную партию слябов для заказчика из Словакии с увеличенным содержанием кремния в составе и меньшим уровнем неметаллических включений.

Как сообщается в информации "Метинвеста" в Facebook, "Азовсталь" расширяет ассортимент продукции.

При этом уточняется, что в толстолистовом цехе разработали шесть новых видов стали для Румынии, востребованных в судостроении. Эту судосталь на комбинате впервые произвели только сейчас благодаря получению специального сертификата DNV-GL по термомеханической прокатке.

Для заказчика из Саудовской Аравии в том же цехе произвели металлопрокат с ужесточенными требованиями к качеству поверхности. Это листы одной марки стали с разными требованиями – горячекатаные, нормализованные и с дополнительными испытаниями на ударную вязкость.

В свою очередь в листопрокатном цехе 3000 на ММК им. Ильича освоили производство проката шестой категории по стандарту для строительных конструкций. Особенностью данной категории являются ударные испытания при температуре минус 40 градусов в поперечном направлении. А для ключевого клиента из Беларуси выполнен опытный заказ на лист из стали по европейским стандартам с повышенной точностью прокатки по толщине и с особенностями эксплуатационных свойств, в том числе с проведением испытаний на холодный изгиб с малой толщиной оправки. В цехе холодного проката освоили прокатку рулонов толщиной 0,3-0,36 мм.

"Азовсталь" и Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича (Донецкая обл.) входят в группу "Метинвест", основными акционерами которой является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #азовсталь #словакия #метинвест #металлопродукция #саудовская_аравия #румыния #беларусь
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