Ограничений импорта удобрений в Украину не будет

Глава Госгеокадастра, экс-уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский считает нецелесообразным ограничения импорта удобрений в Украину.

"Важная новость для аграриев – ограничений импорта удобрений не будет. Сегодня разговаривал с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, представителями правительства и парламента по обращению представителей аграрного бизнеса. Предпринимателей волновал вопрос возможного рассмотрения введения квот на импорт азотных, азотно-фосфорных и комплексных удобрений в Украине в следующие три года. Они выразили обеспокоенность, что принятие такого решения может привести к необоснованному превышению внутренних цен на удобрения над мировыми, и как следствие - дополнительным убыткам украинских сельхозпроизводителей", - рассказал он в пятницу агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, выслушав мнение аграриев и позицию правительства, президент Зеленский заявил, что с учетом состояния рынка квотирование импорта минеральных удобрений из стран – торговых партнеров Украины является нецелесообразным.

"Дословно Президент сказал следующее: "Я считаю, что в тех обстоятельствах, которые сложились на рынке удобрений, не нужно ограничивать их импорт. Аграрии должны получить больше удобрения и развивать сельскохозяйственный потенциал Украины. Потому что это наша продовольственная безопасность", - отметил Лещенко.

Глава Госгеокадастра считает, что такое решение правильное и поможет украинским аграриям в нынешних условиях достичь высоких показателей урожайности.