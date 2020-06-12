Украина намерена до июля принять закон о деривативах и финрынках и до ноября усилить полномочия НКЦБФР

Украина намерена до конца июня принять законопроект №2284 "О внесении изменений в законы для привлечения инвестиций и введении новых финансовых инструментов" (ранее – "О деривативах и финансовых рынках"), а до конца октября – законопроект об усилении полномочий Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), говорится в меморандуме Международного валютного фонда.

"До конца октября 2020 года нами будет принят законопроект (ранее зарегистрирован под №6303), усиливающий независимость и институциональную способность, полномочия по трансграничному и внутреннему сотрудничеству, и правоприменительные полномочия НКЦБФР для того, чтобы обеспечить соблюдение ею стандартов IOSCO", – говорится в документе.

Отмечается, что при необходимости Украина будет тесно координировать с экспертами МВФ и Всемирного банка деятельность, направленную на дальнейшее обеспечение гармонизации этих законов с передовыми практиками.

"Мы расширим централизованный кредитный реестр для того, чтобы включить в него небанковские кредитные учреждения, и снизим пороговое значение для подачи информации как для банков, так и для небанковских учреждений", – отмечается также в меморандуме.

Как сообщалось, профильный парламентский комитет в начале июня рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект №2284, принятый за основу 19 декабря 2019 года.

"На кону будущее рынка капиталов Украины. На следующей неделе Верховная Рада будет рассматривать исторический законопроект 2284, который дает возможность создать в Украине цивилизованный рынок капитала по европейским правилам, дает нам новые правила и новые финансовые инструменты", – написал в пятницу, когда в Украине отмечается День работника фондового рынка и 25 лет НКЦБФР, глава этого регулятора Тимур Хромаев.

Законопроект №2284, как ранее отмечала Комиссия, имплементирует обязательные в ЕС требования актов MiFID II, MIFIR, EMIR. В части финансовой инфраструктуры документ предусматривает введение института оператора регулированного рынка для обеспечения централизованного заключения и исполнения соглашений, создание торгового репозитория (базы данных) для полноценного функционирования рынков деривативов и внедрение центрального контрагента для снятия рисков невыполнения соглашений и расчета по ним.

Кроме того, планируется создать модель Многосторонней торговой системы (MTF) - рынок для малого и среднего бизнеса и ввести гибкий рынок облигаций и деривативных контрактов - Организованную торговую систему (OTF).

Предполагается, что организаторы торговли вместо одной лицензии на фондовом рынке и при отсутствии таковых на товарном рынке будут выбирать из семи лицензий на рынках капитала и двух лицензий – на товарном рынке.

В части финансовых посредников запланирована трансформация торговца ценными бумагами в инвестиционную фирму по европейской модели, что позволит им официально оказывать инвестиционные консультации. Помимо того, предполагается расширить возможности таких фирм за счет связанных агентов, которые могут действовать от имени, в интересах, под контролем и за счет фирмы.

Проект закона также предусматривает внедрение дифференцированного подхода к лицензированию финансовых посредников, в соответствии с которым меньшая ответственность предполагает меньшие требования.

По части финансовых инструментов запланировано введение деривативных контрактов, депозитных сертификатов банков и выпуск по новой процедуре более защищенных корпоративных облигаций. Кроме того, законопроект предусматривает введение общих правил выпуска производных ценных бумаг.

Намечено также внедрить дифференцированный подход к инвесторам (с разделением их на квалифицированных и неквалифицированных), ввести отчетность по деривативным контрактам, а также правила окончательности расчетов в платежных и депозитарных системах и ликвидационного неттинга.

Проект закона, предполагающий финансовую независимость НКЦБФР за счет участников рынка "О защите инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала" №6303 был зарегистрирован в Верховной Раде 6 апреля 2017 года, однако 17 мая 2018 года Рада еще пришлого созыва отправила этот законопроект на повторное первое чтение.