Экономика

15:49 12.06.2020

Минэкоэнерго просит СНБО о временном запрете на использование ТЭС газа и мазута для загрузки угольных шахт

1 мин читать
Минэкоэнерго просит СНБО о временном запрете на использование ТЭС газа и мазута для загрузки угольных шахт

Министерство энергетики и защиты окружающей среды через премьера попросило Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввести временный запрет на использование угольными тепловыми электростанциями (ТЭС) природного газа и мазута в качестве основного вида топлива, сообщила врио министра энергетики Ольга Буславец на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

По ее словам, несмотря на больший экономический эффект от сжигания сильно подешевевшего природного газа, такой запрет необходим, чтобы у государственных и частных угольных компаний не отнимался рынок сбыта, шахтеры выходили на работу и получали заработную плату.

"В условиях, когда мы живем в профиците собственных энергоресурсов, недопустимо использовать энергоресурсы, которые не предусмотрены как проектные для использования", - отметила министр.

Буславец считает, что такой запрет должен быть введен до конца текущего года, а о его снятии можно будет говорить в случае улучшения работы экономики и с увеличением потребления страной электроэнергии.

Министр привела в пример ПАО "Центрэнерго", потребившее в мае 0,3 млн тонн угля, вместо закрепленных в балансе 0,5 млн тонн. Недоиспользованные 0,2 млн тонн угля были замещены 136 млн куб. м газа.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству в лице Фонда госимущества принадлежит 78,3% акций общества.

Теги: #тэс #шахты #минэнерго
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:32 08.06.2020
В ЕС готовы поддержать Украину в реформировании угольной отрасли - Минэнерго

В ЕС готовы поддержать Украину в реформировании угольной отрасли - Минэнерго

13:26 27.05.2020
Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды

Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды

20:51 12.05.2020
Всемирный банк и Германия помогут Украине в трансформации угольной отрасли – премьер

Всемирный банк и Германия помогут Украине в трансформации угольной отрасли – премьер

14:45 07.05.2020
ГБР начало расследование ограничения выработки электроэнергии на АЭС

ГБР начало расследование ограничения выработки электроэнергии на АЭС

14:11 20.04.2020
Предприятия «Павлоградугля» прекратили работу - Волынец

Предприятия «Павлоградугля» прекратили работу - Волынец

16:15 15.04.2020
Назначение главы Минэнерго 16 апреля не планируется, среди кандидатур обсуждаются Буславец и нардеп Семинский – депутат

Назначение главы Минэнерго 16 апреля не планируется, среди кандидатур обсуждаются Буславец и нардеп Семинский – депутат

21:09 14.04.2020
В четверг на внеочередном заседании Рады будет рассмотрен вопрос назначения нового министра энергетики - Арахамия

В четверг на внеочередном заседании Рады будет рассмотрен вопрос назначения нового министра энергетики - Арахамия

09:31 07.04.2020
ЕБА на фоне кризисных явлений в энергосекторе призывает к скорейшему назначению главы Минэкоэнерго

ЕБА на фоне кризисных явлений в энергосекторе призывает к скорейшему назначению главы Минэкоэнерго

13:50 03.04.2020
Кабмин запретил отключать водоканалы и шахты от э/э, а ТКЭ и ТЭЦ от газа

Кабмин запретил отключать водоканалы и шахты от э/э, а ТКЭ и ТЭЦ от газа

19:41 27.03.2020
"ДТЭК Энерго" выводит в простой шахты "ДТЭК Добропольеуголь", "Белозерская" и ЦОФ "Октябрьская" из-за системного кризиса в энергоотрасли

"ДТЭК Энерго" выводит в простой шахты "ДТЭК Добропольеуголь", "Белозерская" и ЦОФ "Октябрьская" из-за системного кризиса в энергоотрасли

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина получила $2,1 млрд первого транша от МВФ

МВФ заложил в прогнозы по Украине на 2020г среднегодовой курс 30 грн/$1

Кабмин утвердил обновленную программу действий правительства

Украина к концу августа-2020 намерена сделать рыночными тарифы на отопление

Украина в меморандуме МВФ декларирует поддержку автономности НБУ и политики инфляционного таргетирования

ПОСЛЕДНЕЕ

И.о. члена правления "Укрзализныци" Веприцкий считает причиной своего отстранения конфликт с иностранной частью набсовета

Украина получила $2,1 млрд первого транша от МВФ

Украина может вернуться на рынок еврооблигаций в IV кв.-2020 – меморандум МВФ

МВФ заложил в прогнозы по Украине на 2020г среднегодовой курс 30 грн/$1

Суд оставил без рассмотрения иск Коломойского о расторжении договоров НБУ, ПриватБанка и Минфина с их юрсоветниками

Кабмин утвердил обновленную программу действий правительства

Украинские гостиничные операторы фиксируют снижение бронирований в высоком сезоне 2020г

Экономика ЕС находится в глубокой рецессии, считают в Еврогруппе

DP World успешно закрыла сделку по приобретению Контейнерного терминала ТИС в Украине

Облгазы должны поделиться данными с выбранными потребителями поставщиками газа – меморандум МВФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА