Экономика

17:07 11.06.2020

Бизнес-омбудсмен поддерживает смену статуса СБО на неправительственную неприбыльную организацию

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Бизнес-омбудсмен поддерживает смену статуса СБО на неправительственную неприбыльную организацию

Принятие нового законопроекта о бизнес-омбудсмене (3607) усилит независимость Совета бизнес-омбудсмена за счет предоставлению этому институту статуса неправительственной неприбыльной организации, полагает бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицки.

"Учреждение изменит статус с консультативно-совещательного органа при Кабмине на неправительственную организацию, набсовет, в составе которого будут представители правительства, бизнес-ассоциаций и международных финансовых учреждений, не будет получать вознаграждений за свою работу", - прокомментировал предлагаемые новым законопроектам нормы Свенчицки агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что законопроект предлагает установить, что набсовет утверждает квартальные и готовые отчеты учреждения, назначает и увольняет бизнес-омбудсмена и его заместителей, однако не имеет права влиять на индивидуальные и системные рекомендации Совета.

Согласно законопроекту, на должности заместителей бизнес-омбудсмена не могут быть избраны лица с политическими и экономическими интересами в Украине, те, кто за последние три года был госслужащим или занимал должности в органах госвласти, местного самоуправления.

Законопроект также предлагает обязать госслужащих предоставлять информацию и устанавливать ответственность за несвоевременное и неполное ее предоставления.

"Чтобы эффективно проводить расследования, инспекторам часто нужен доступ к служебной информации. Сейчас для того, чтобы получить необходимую информацию, инспекторы ссылаются на закон о доступе к публичной информации. Но публичная информация - это статистика, результаты экспертиз, письма и распоряжения - все то, что уже есть. А инспекторам нужны ответы на запросы, объяснения и мотивации госорганов по принятию решений, описанных в жалобах бизнеса", - пояснил бизнес-омбудсмен.

Помимо этого законопроект позволить выносить системные рекомендации на уровень премьер-министра, заседаний Верховной Рады и их комитетов, а также правительства.

"Это улучшит качество рассмотрения и возможность имплементации системных рекомендаций Совета бизнес-омбудсена", - отметил Марчин Свенчицки.

Как сообщалось, 39 народных депутатов зарегистрировали в парламенте новый законопроект о бизнес-омбудсмене 3607 вместо снятого с рассмотрения законопроекта 0944, внесенного предыдущим созывом парламента.

Теги: #марчин_свенчицкий #сбо
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