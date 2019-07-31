Экономика

12:46 31.07.2019

Должность бизнес-омбудсмена после Шеметы займет экс-мэр Варшавы Свенчицкий

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Должность бизнес-омбудсмена после Шеметы займет экс-мэр Варшавы Свенчицкий

 Нынешний член польского парламента Марчин Свенчицкий займет должность бизнес-омбудсмена осенью текущего года вместо Альгирдаса Шеметы.

"Вчера на заседании совета (бизнес-омбудсмена, СБО – ИФ) была утверждена кандидатура будущего бизнес-омбудсмена Украины господина Марчина Свенчицкого, нынешнего члена польского парламента, бывшего мэра Варшавы, а также бывшего министра международных экономических отношений в первом правительстве Тадеуша Мазовецкого,"  - сказал Шемета в ходе пресс-конференции в Киеве в среду.

По его словам, Свенчицкий приступит к работе уже этой осенью.

Как сообщалось, в феврале бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета сообщил о своем решении не продлевать контракт, который истекал в мае 2019 года, однако затем согласился остаться на должности до октября.

Ранее Шемета занимал пост министра финансов в правительстве Литвы (1997-1999гг., 2008-2009гг.), а также занимал должность Еврокомиссара - сначала по вопросам финансового программирования и бюджета (2009-2010 гг.), затем - по вопросам налогообложения, таможенным вопросам, статистике, аудиту и борьбе с мошенничеством (2010-2014 гг.).

Кабинет министров создал СБО как свой постоянно действующий консультативно-совещательный орган в 2014 году, средства для его финансирования выделил ЕБРР. В конце того же года Альгирдас Шемета был назначен бизнес-омбудсменом по борьбе с коррупцией в Украине. До этого занимал должность комиссара ЕС по вопросам налогообложения, по таможенным вопросам, статистике, аудиту и борьбе с мошенничеством.

Теги: #кадры #бизнес_омбудсмен #марчин_свенчицкий #свенчицкий
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