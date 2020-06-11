Экономика

14:13 11.06.2020

ЕБРР выдаст EUR7 млн кредита Grain Alliance на пополнение оборотного капитала

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ЕБРР выдаст EUR7 млн кредита Grain Alliance на пополнение оборотного капитала

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит крупному сельскохозяйственному производителю в Украине Grain Alliance AB (ООО "Барышевская зерновая компания") EUR7 млн кредита на финансирование потребностей группы в оборотном капитале на фоне неблагоприятного воздействия Covid-19 на ее бизнес.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов в четверг, такое решение совет директоров банка принял на этой неделе в контексте ответа ЕБРР на пандемию COVID-19.

"Кредит поддержит ликвидность группы и поможет ей противостоять кризису, вызванному COVID-19. Таким образом, это поможет компании сохранить свои планы капитальных затрат, которые были частью первоначального проекта между банком и Grain Alliance, утвержденного в 2019 году", - пояснили в ЕБРР.

Кредитные средства будут направлены на улучшение инфраструктуры для логистики, хранения и транспортировки. Также в планах установка двух зерносушилок на биомассе (с общей мощностью 24 МВт) с использованием продуктов переработки подсолнечника.

Как сообщалось, в декабре 2019 года ЕБРР предоставил Grain Alliance EUR10 млн кредита на увеличение мощностей приема зерна и обновление парка сельскохозяйственной техники. Данный заем предоставляется компании на семь лет.

Основатели ООО "Харвест Мун Ист" (пгт Барышевка Киевской обл.) и BZK Grain Alliance (Швеция) в 2009 году создали совместную компанию - Grain Alliance.

Grain Alliance обрабатывает в Украине около 55 тыс. га сельскохозяйственных земель в Киевской, Черкасской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Компания владеет шестью элеваторами в Киевской и Полтавской областях, заводом по доработке семян мощностью 30 тыс. тонн в год.

Элеваторные мощности компании Grain Alliance составляют около 260 тыс. тонн единовременного хранения.

Теги: #ебрр #grain_alliance
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