Экономика

14:53 10.06.2020

Суд отклонил апелляцию Кабмина на решение суда от 2017г об обязательстве ПриватБанка обслуживать депозиты оффшоров Суркисов

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Суд отклонил апелляцию Кабмина на решение суда от 2017г об обязательстве ПриватБанка обслуживать депозиты оффшоров Суркисов

Киевский апелляционный суд в среду отклонил апелляционную жалобу Кабинета министров Украины на решение Печерского райсуда Киева от 9 февраля 2017 года об обязательстве ПриватБанка (Киев) исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с оффшорными компаниями братьев Суркисов (на сумму около $257 млн).

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев в среду.

"Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляции Кабинета министров, оставил определение Печерского райсуда в силе. Мы готовимся к подаче кассационной жалобы и рассмотрении данного дела Верховным судом, поскольку у Верховного суда однозначная практика - определение об обеспечении иска не может подменять решение спора по сути", – сказал он.

Теги: #суркисы #приватбанк #суд #кабмин
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