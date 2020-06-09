Нефть дешевеет, Brent торгуется на уровне $40,56 за баррель

Цены на нефть эталонных марок немного замедлили снижение в ходе торгов во вторник, но остаются под давлением на фоне отказа Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ продлить добровольное ограничение добычи.

Некоторые трейдеры опасаются, что восстановление спроса будет не столь быстрым, как ожидалось, пишет Dow Jones.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:57 КВ во вторник составляет $40,56 за баррель, что на $0,24 (0,59) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,24 (0,63%) - до $37,95 за баррель.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в понедельник заявил, что добровольные дополнительные ограничения добычи нефти со стороны Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ на 1,2 млн б/с будут действовать лишь в июне.

Тем временем американские производители наращивают добычу, тогда как многие аналитики опасаются, что потребление нефтепродуктов останется слабым на фоне сохраняющихся тревог, связанных с коронавирусом.

"Избыток запасов остается существенным, а неопределенность по поводу прогноза спроса и предложения - высокой", - отмечают аналитики Goldman Sachs, которых цитирует Dow Jones.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что цена Brent может в краткосрочной перспективе снова опуститься до $35 за баррель. Они отметили, что "ожидания спроса опережают его более постепенное и все еще неопределенное восстановление". Среди других факторов, которые могут прервать рост цен, эксперты назвали увеличение добычи сланцевой нефти в США, восстановление добычи в Ливии и сохранение больших запасов в нефтехранилищах.

"Снижение добычи позвонит сбалансировать нефтяной рынок, однако сокращение излишков запасов требует наращивания мировой экономической активности и значительного роста нефтяного спроса, помимо признаков восстановления, которые мы видим", - отметил, в свою очередь, управляющий директор группы корпоративного финансирования Moody's Стив Вуд.