Экономика

19:06 04.06.2020

Нацсовет реформ рассмотрит вопрос замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал

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Нацсовет реформ рассмотрит вопрос замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал

Национальный совет реформ рассмотрит вопрос введения в Украине налога на выведенный капитал (НнВК) на замену налогу на прибыль, сообщил глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили.

"Мы хотим его на Нацсовете реформ пройти. Мы хотим его обязательно ввести... Это первый шаг", - сказал Саакашвили в онлайн-дискуссии в четверг.

При этом он раскритиковал вариант по ограниченному введению НнВК, поскольку, по его мнению, это только будет способствовать манипуляциям. Саакашвили также отметил, что одним из направлений налоговой реформы должна стать передача полномочий по расследованию финансовых преступлений отдельному органу.

По его словам, соответствующий законопроект уже подготовлен.

Теги: #налог #нацсовет
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