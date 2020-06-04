Экономика

18:14 04.06.2020

Минэкономики оценивает падение ВВП Украины в январе-апреле-2020 в 5%

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Минэкономики оценивает падение ВВП Украины в январе-апреле-2020 в 5%

Сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 года углубится до 5%, ожидает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в обзоре экономической активности в апреле.

"В комплексе со стимулирующими факторами предыдущих периодов сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 года оценено Минэкономики на уровне 5%, что полностью соответствует прогнозу (в первом квартале 2020 года, по оперативной оценке Госстата, падение ВВП составило 1,5%)", - говорится в обзоре, обнародованном на сайте министерства.

Согласно ему, по итогам четырех месяцев 2020 года сокращение сводного индекса производства составило 6,7%, тогда как в январе-марте этот показатель просел на 3,8%.

Теги: #прогноз_ввп #прогноз #ввп #минэкономики
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