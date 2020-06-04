Экономика

15:26 04.06.2020

ЕЦБ увеличил объем программы PEPP на 600 млрд евро, сохранил неизменными ключевые ставки

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ЕЦБ увеличил объем программы PEPP на 600 млрд евро, сохранил неизменными ключевые ставки

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг принял решение об увеличении объема экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на 600 млрд евро.

Таким образом, объем этой программы составит 1,350 трлн евро.

Эксперты ожидали, что ЕЦБ увеличит PEPP в четверг на 500 млрд евро.

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, говорится в сообщении банка. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%. Эти решения совпали с ожиданиями рынка.

В заявлении ЕЦБ отмечается, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю Центробанка.

Теги: #ецб #коронавирус
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