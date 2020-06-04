Экономика

11:29 04.06.2020

Нафтогаз планирует занять 20%-ную долю на рынке поставок газа населению, ожидает приход международных компаний

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Нафтогаз планирует занять 20%-ную долю на рынке поставок газа населению, ожидает приход международных компаний

Нафтогаз планирует занять минимум 20%-ную долю на рынке поставок газа населению, открытие которого ожидается с 1 июля 2020 года, сообщил глава ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович.

"Конъюнктура рынка заставляет нас относиться к прогнозированию доли и ее достижению очень аккуратно. Мы хотим занять минимум 20%, но сейчас, в связи с падением потребления газа, эти планы могут быть пересмотрены. Многое будет зависеть от того, когда откроется рынок, как другие игроки будут реагировать на отмену ПСО", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его данным, минимум две крупных украинских компании на протяжении 1-3 лет также могут выйти на розничный рынок.

"Вы же понимаете, какой это интересный кейс для тех, у кого уже есть необходимая инфраструктура. Например, есть игрок на розничном рынке электроэнергии, который имеет на данный момент большую клиентскую базу. Я вас уверяю, что эта база пересекается с базой людей, у которых есть газ, а у игрока есть центры обслуживания, контакт-центры, персонал, опыт и желание. Есть телекоммуникационный оператор с клиентской базой 25 млн пользователей, который тоже рассматривает возможность захода в розничный газовый сегмент", - отметил Рабинович.

Топ-менеджер "Нафтогаза" со временем ожидает выхода на розничный рынок торговли газом Украины, насчитывающий 12 млн домохозяйств, и зарубежных игроков.

"Безусловно, уйдет некоторое время, чтобы зарубежные игроки оценили розничный рынок. Как только они это сделают, я уверен, они зайдут. Тем более, у них есть хороший маркер – это международные компании, которые торгуют с юрлицами. В Украине уже работает десяток международных трейдеров, которые очень активно продают газ промышленным предприятиям. Кстати, у международных трейдеров есть и розничные подразделения в других странах. Так что это вопрос времени", - сказал он.

Как сообщалось, открытие рынка природного газа для бытовых потребителей было запланировано с 1 мая 2020 года, но в связи с введением карантина из-за распространения вируса COVID-19 сроки были перенесены на два месяца – с 1 июля.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.


Полностью интервью будет опубликовано на главной странице сайта агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.com.ua

Теги: #нафтогаз #газ #рабинович
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