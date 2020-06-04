Экономика

11:10 04.06.2020

"Нафтогаз" договорился с Ощадбанком и ПриватБанком о заключении договоров с населением на поставку газа

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"Нафтогаз" договорился с Ощадбанком и ПриватБанком о заключении договоров с населением на поставку газа

"Нафтогаз Украины" договорился с Ощадбанком и ПриватБанком о заключении через них договоров на поставку газа с бытовыми потребителями в рамках запланированного с 1 июля 2020 года открытия розничного рынка, сообщил глава ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович.

"У нас заключены договоры с двумя крупнейшими банковскими сетями и почти заключен договор с крупнейшим почтовым оператором (Ощадбанк, Приватбанк и "Укрпошта" - ИФ). Мы также ведем переговоры со многими розничными сетями. Это новый подход для Украины", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, пока компания не планирует открывать центры обслуживания клиентов в стандартном формате, а будет работать через агентские сети.

"Это крупные банковские сети, крупные почтовые сети, это те розничные точки, которые уже имеют определенный трафик клиентов. И клиенту будет удобно, например, когда он пойдет решать банковские вопросы, забрать посылку или отправить письмо – заодно выбрать выгодный тариф на газ. В этих розничных точках уже есть достаточно высокий уровень сервиса, к которому клиент привык. Кроме того, вместо трех точек в городе мы получаем 200 точек, что, согласитесь, очень удобно для людей. Это мировая практика, розничные точки заинтересованы в сотрудничестве, в том числе потому, что мы собираемся продавать много разных продуктов", - пояснил Рабинович.

Топ-менеджер уточнил, что "Нафтогаз" с открытием рынка откроет свой контакт-центр, который будет наращивать пропускную способность с увеличением количества клиентов и звонков.

"У нас также будет своя онлайн платформа, на которой мы готовы делать все: сверку расчетов, справки о задолженности и т.д. Но мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний момент есть люди, которые будут приходить лично и будут звонить – это нормально", - отметил он.

Как сообщалось, открытие рынка природного газа для бытовых потребителей было запланировано с 1 мая 2020 года, но в связи с введением карантина из-за распространения вируса COVID-19 сроки были перенесены на два месяца – с 1 июля.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.


Полностью интервью будет опубликовано на главной странице сайта агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.com.ua

Теги: #нафтогаз #газ #приватбанк #ощадбанк
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