Большинству крупнейших украинских банков удалось пережить карантин без сокращений и неоплачиваемых отпусков

Четыре государственных банка, а также ПУМБ, Райффайзен банк Аваль, Укрсиббанк, ОТП Банк, Кредобанк, Креди Агриколь Банк, банк "Пивденный" и Аккордбанк за период карантина обошлись без сокращений и отправки сотрудников в неоплачиваемые отпуска, вместе с тем ввиду потери части прибыли на фоне экономического кризиса банк "Кредит Днепр" был вынужден оптимизировать работу сети, сообщили в пресс-службах финучреждений агентству "Интерфакс-Украина".

Как отметили в пресс-службах государственных ПриватБанка, Ощадбанка, Укргазбанка и Укрэксимбанка, их штат остался на "докарантинном" уровне. Около 40% сотрудников в Укргазбанке переведены на удаленную работу, почти 70% - в Укрэксимбанке , а в ПриватБанке – около 80%. В последнем уточнили, что полный возврат сотрудников в офис планируется к 1 июля.

"С начала карантина ПУМБ принял принципиальное решение сохранить штат и выплачивать сотрудникам зарплату. Плановые изменения, такие как выход в декретный отпуск, конечно, в течение карантина происходили, но банк не сокращал сотрудников", – сообщила начальник управления по развитию бренда работодателя ПУМБ Светлана Тихоненко.

Она уточнила, что большая часть сотрудников перешла на дистанционную работу и получала зарплату в полном объеме, часть сотрудников отделений работала во время карантина и еще небольшая часть была на временном простое.

"Это работники отделений и точек продаж, которые банк временно закрыл на период карантина. Для них банк в период простоя выплачивал 2/3 от оклада. Для некоторых сотрудников рассматривалась адресная финансовая помощь", – отметила Тихоненко.

По ее словам, с 12 мая все отделения ПУМБа, за исключением расположенных на территории аэропортов, работают, а большая часть персонала вернулась к привычному графику. Вместе с тем сотрудники главного офиса (около 40% всего штата) пока продолжают работать удаленно.

Как сообщили в пресс-службе Райффайзен банка Аваль, за время карантина было незначительное сокращение персонала, не связанное с введением ограничений – "обычные ежемесячные увольнения". В то же время нанято 16 новых сотрудников.

В пресс-службе также уточнили, что решений о неоплачиваемых отпусках во время карантина не было.

"Дистанционно мы работали по-разному. Если говорить о центральном офисе, то это более 70%. Да, есть план возвращения в офис – он будет постепенный, начинаем с 25%, далее будут следующие шаги в зависимости от ситуации", – добавили в Райффайзен банке Аваль.

По словам начальника департамента менеджмента персонала Ukrsibbank BNP Paribas Group Натальи Галунко, за период карантина штат банка почти не изменился, в то же время текучесть кадров снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

"Как ответственный работодатель Ukrsibbank BNP Paribas Group приложил все возможные усилия, чтобы поддержать своих сотрудников. Мы не применяли неоплачиваемые отпуска во время карантина как антикризисное действие", – отметила Галунко.

Она добавила, что за два месяца Укрсиббанк нарастил долю сотрудников, работающих удаленно, до 22%, а также планирует ее дальнейшее увеличение, поскольку "такая форма организации работы показала свою эффективность". Галунко уточнила, что около 40% сотрудников банка потенциально готовы работать удаленно.

Как сообщили в пресс-службе ОТП Банка, за время карантина финучреждение не сокращало персонал и не планирует. "Сотрудники банка работают и получают оплату в 100% размере, некоторые сотрудники находятся в оплачиваемых отпусках. 50% сотрудников главного офиса работали и работают дистанционно", – уточнили в ОТП Банке.

В пресс-службе также отметили, что опыт и подход к дистанционной работе могут оставить свой след и в послекарантинном рабочем графике.

Директор департамента управления персоналом Кредобанка Елена Скиба сообщила, что за время карантина штатная численность работников финучреждения не изменилась, поскольку банк продолжал обслуживать клиентов. Она также уточнила, что банк не прибегал к неоплачиваемым отпускам.

"С начала карантина мы работали в обычном режиме. Правда, достаточно быстро надо было сориентироваться и обеспечить все необходимые меры безопасной работы (маски, дистанцирование, дезинфекторы, проветривание, санитарная обработка помещений и т.д.). Некоторое время отделения и центральный офис работали по сокращенному рабочему дню, но с сохранением полного объема заработной платы работникам", – отметила Скиба.

По ее словам, сейчас Кредобанк и весь штат работает в обычном режиме, вместе с тем более половины сотрудников центрального офиса работают удаленно или сочетают дистанционную и офисную работу.

Как сообщила директор по персоналу Креди Агриколь Банка Елена Урусова, за время карантина с марта 2020 года количественный штат банка не изменился и по-прежнему насчитывает 2,4 тыс. работников.

"Конечно, были отдельные увольнения по собственному желанию и приемы на открытые вакансии, но никаких скрытых действий по увольнению персонала. Более того, в начале карантина группа "Креди Агриколь" объявила о своей очень четкой и ответственной позиции о сохранении рабочих мест и отказе от частичного трудоустройства в связи с COVID-19", – подчеркнула она.

По словам Урусовой, банк также не вводил массовые неоплачиваемые отпуска. Вместе с тем отдельные работники (до 5% от общего штата) принимали решения о выходе в такие отпуска по разным причинам, в основном по семейным обстоятельствам.

Она добавила, что за первые два месяца карантина общая текучесть кадров в банке упала вдвое по сравнению с соответствующим показателем в марте-апреле-2019 при одинаковом количестве сотрудников.

"В целом в пиковые недели карантина до 85% работников главного офиса и 35% сотрудников отделений работали из дома или находились на карантинном режиме. Сейчас готовимся возвращаться к офисному режиму, но к середине июня не форсируем это событие. Стараемся, чтобы в офисе одновременно было не более 15% персонала", – сообщила Урусова, уточнив, что сотрудники понемногу возвращаются в офис под разными предлогами, но прежде всего из-за усталости от изоляции.

Как сообщила председатель правления банка "Пивденный" Алла Ванецьянц, количество сотрудников банка с марта не изменилось, сокращений не было. Как она уточнила, банк сделал акцент на заполнении вакансий с исключительными компетенциями, приостановив заполнение массовых.

"Настоящие ценности организации проявляются именно в кризисные трудные времена. Ни один сотрудник банка не ушел в неоплачиваемый отпуск. Для каждого нашли возможность сохранить доход: оплачиваемый отпуск, в том числе авансом за следующий год, или частичная занятость для тех, чья работа затруднена из-за карантинных мероприятий. Мы выплатили все запланированные премии. И сейчас продолжаем искать новых членов нашей большой команды", – отметила предправления банка "Пивденный".

Ванецьянц добавила, что 600 сотрудников (около 25%) во время карантина перешли на дистанционную работу и сейчас постепенно "возвращаются в офисы, причем с удовольствием". Она уточнила, что в дальнейшем банк планирует сохранить опцию дистанционной работы для определенной категории сотрудников.

По словам начальника управления по работе с персоналом Аккордбанка Татьяны Кирилишиной, с начала введения ограничительных мероприятий банк не проводил сокращения, а также не вносил значительные изменения в оплату труда.

Кроме того, финучреждение продолжает расширять сеть в соответствии с планом на 2020 год. В частности, за последние два месяца открыты новые подразделения в Киеве, Запорожье, Днепре и Новоград-Волынском, а региональная сеть банка достигла 76 отделений, добавила Кирилишина.

При этом она отметила, что Аккордбанку удалось без осложнений и в сжатые сроки перевести 65% главного офиса на дистанционную работу.

По словам директора по персоналу банка "Кредит Днепр" Софии Чучупак, банк не использовал подход по предоставлению своим сотрудникам неоплачиваемых отпусков. Она добавила, что большинство работников отделений, закрытых на период карантина, а также часть сотрудников главного офиса, временно не задействованные в рабочих процессах, находилось в простое с выплатой заработной платы в размерах в соответствии с законодательством.

В свою очередь, сотрудники сети и главного офиса (подразделений поддержки), которые могли выполнять свои функциональные обязанности удаленно, были оперативно переведены на дистанционный режим работы, добавила Чучупак.

Она отметила, что с середины мая, следуя государственным рекомендациям по ослаблению карантина, банк постепенно возобновляет работу части закрытых ранее отделений и поэтапно возвращает в офисы сотрудников, присутствие которых необходимо в период возобновления более активной бизнес-деятельности.

По словам директора по персоналу банка "Кредит Днепр", экономический кризис влияет на снижение операционной прибыльности банка. В связи с этим неизбежным является ухудшение качества кредитного портфеля в рознице и МСБ, которые попали под болезненный удар карантинных мер. Так, в ближайшие месяцы банк ожидает падение доходности и рост резервов, отражающий качество кредитного портфеля.

"Потеря существенной части доходов из-за общего спада бизнес-активности, замораживания ряда проектов, вынужденной приостановки розничного кредитования обязывает нас строить свою текущую деятельность на жизнеспособной модели расходов, в первую очередь, оптимизируя работу сети. Это означает вынужденную потерю части сотрудников региональной сети и ГО, задействованных в поддержке бизнес-процессов. Это трудное, но неизбежное решение в сложившихся условиях для сохранения бизнеса и необходимого запаса прочности для его дальнейшего восстановления", – подчеркнула Чучупак.

Она добавила, что при экономических трендах, дающих возможность восстановления докризисных объемов бизнес-активности и кредитования, начнется процесс разворачивания соответствующей инфраструктуры и набора штата сотрудников, с предпочтением ранее работавшим в банке.