Экономика

10:40 02.06.2020

Очередное заседание набсовета "Укрнафты" перенесено

3 мин читать
Очередное заседание набсовета "Укрнафты" перенесено

 

Заседание наблюдательного совета "Укрнафты", которое следовало за резонансным заседанием об отмене конкурса по отбору главы правления и утверждении в этой должности Олега Геза, было перенесено по предложению представителей НАК "Нафтогаз Украины", сообщил член совета, глава комитета по назначениям и вознаграждениям Андрей Бойцун.

"Это было очередное заседание, и в повестку дня были включены разные вопросы", – сказал он.

"Вопроса условий контракта с главой правления среди них не было. Новая дата проведения заседания еще неизвестна", – добавил Бойцун, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Ранее Бойцун в интервью агентству сообщил, что все еще надеется переубедить членов набсовета пересмотреть свое решение об отмене конкурса, и отметил, что считает вопрос назначения нового главы открытым, так как необходимо выполнить ряд формальностей. Среди них – дача набсоветом комитету по назначениям и вознаграждениям поручения разработать условия контракта, уточнял Бойцун.

"В этом смысле ничего не изменилось", – прокомментировал он текущую ситуацию.

Бойцун подчеркнул, что, по-прежнему, уверен в полном соответствии проводившегося конкурса по отбору главы правления наивысшим требованиям корпоративного управления и уточнил, что подробно описал все свои аргументы в защиту конкурса на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, акционеры "Укрнафты" с 30 апреля 2019 года прекратили полномочия главы правления Марка Роллинса и избрали вр.и.о. Олега Геза, который с октября 2017 года занимал должность исполнительного вице-президента компании по вопросам сбыта.

Сформированный весной 2019 года новый набсовет получил право назначать главу компании. В рамках конкурса по отбору CEO на отдельном конкурсе была отобрана из шести кандидатов компания-рекрутер – Boyden, которая предоставляла "Укрнафте" услуги из четырех офисов – в Хьюстоне (США, два партнера), Лондоне (Великобритания), Ставангере (Норвегия) и Киеве.

В результате рекрутеры подали "длинный список" из 179 кандидатов, включая внутренних, из которого затем составили "приоритизированный список" список из 26 кандидатов. Затем он был сужен до "короткого списка". В рамках этого отбора также рассматривались бывший и сегодняшний менеджмент самой "Укрнафты" (среди которых был Гез), а также два кандидата, предложенные самой компанией. По словам Бойцуна, работа по поиску была осуществлена на 95%, и оставалось только провести собеседования с отобранными лучшими кандидатами.

Однако, сперва, комитет по назначениям голосами членов, номинированных миноритариями, а затем и набсовет, благодаря голосу одного из трех представителей НАК "Нафтогаз Украины" 20 мая решил отменить конкурс и назначить главой правления Геза.

Финансовые результаты "Укрнафты" за 2019 год еще не опубликованы. В январе-марте 2020 года Компания получила 852,6 млн чистого убытка против 296 млн грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Ее выручка за этот период снизилась на 34,4% – до 4 млрд 397,2 млн грн.

"Укрнафта" в 2019 году увеличила добычу нефти и конденсата на 4,7% (на 0,068 млн тонн) по сравнению с 2018 годом – до 1,516 млн тонн, природного газа – на 7,5% (на 0,081 млрд куб. м), до 1,163 млрд куб. м, производство сжиженного газа – на 1,8% (на 2 тыс. тонн), до 112 тыс. тонн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

Теги: #укрнафта #набсовет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:55 27.05.2020
Глава набсовета "Укрнафты" Витренко вынес вопрос отмены конкурса на CEO "Укрнафты" на рассмотрения главы правления "Нафтогаза"

Глава набсовета "Укрнафты" Витренко вынес вопрос отмены конкурса на CEO "Укрнафты" на рассмотрения главы правления "Нафтогаза"

13:17 27.05.2020
Глава номинационного комитета "Укрнафты" Бойцун об отмене конкурса на нового CEO: Это очень странное, непоследовательное и непрофессиональное решение

Глава номинационного комитета "Укрнафты" Бойцун об отмене конкурса на нового CEO: Это очень странное, непоследовательное и непрофессиональное решение

10:26 27.05.2020
Глава номинационного комитета "Укрнафты" попытается переубедить набсовет продолжить проведенный уже на 95% конкурс по отбору CEO

Глава номинационного комитета "Укрнафты" попытается переубедить набсовет продолжить проведенный уже на 95% конкурс по отбору CEO

19:15 25.05.2020
Набсовет "Укрнафты" остановил конкурс по поиску нового главы правления, утвердил в этой должности Геза

Набсовет "Укрнафты" остановил конкурс по поиску нового главы правления, утвердил в этой должности Геза

13:37 25.05.2020
Премьер Украины допускает точечные изменения состава набсоветов госкомпаний

Премьер Украины допускает точечные изменения состава набсоветов госкомпаний

10:42 04.05.2020
"Укрнафта" в I кв.-2020 получила 852,6 млн грн чистого убытка

"Укрнафта" в I кв.-2020 получила 852,6 млн грн чистого убытка

10:44 24.04.2020
"Укрнафта" с декабря 2019г получила 774 млн грн в счет погашения исторической дебиторской задолженности

"Укрнафта" с декабря 2019г получила 774 млн грн в счет погашения исторической дебиторской задолженности

10:54 10.04.2020
Набсовет "Укрнафты" согласовал продление до 1 августа выполнения мирового соглашения с "Нафтогазом" об урегулировании вопроса по газу в ПХГ

Набсовет "Укрнафты" согласовал продление до 1 августа выполнения мирового соглашения с "Нафтогазом" об урегулировании вопроса по газу в ПХГ

11:55 20.02.2020
Нацбанк обжалует решения суда об отмене решения комитета НБУ, которым отказано в согласовании Аджунера, Власова и Резникова о вхождении в НС Ощадбанка

Нацбанк обжалует решения суда об отмене решения комитета НБУ, которым отказано в согласовании Аджунера, Власова и Резникова о вхождении в НС Ощадбанка

13:20 13.02.2020
Украина обжаловала решение международного арбитража признать Минземимущества Татарстана инвестором в "Укртатнафту" в споре на $300 млн

Украина обжаловала решение международного арбитража признать Минземимущества Татарстана инвестором в "Укртатнафту" в споре на $300 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Дефицит госбюджета за 5 мес.-2020 составил 47,8 млрд грн - Минфин

BofA ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020г. до 6,8%

Доходы госбюджета в мае-2020 недовыполнены на 2,2%

Зеленский подписал закон об освобождении от ЕСВ лиц, которые ведут независимую профессиональную деятельность

НКРЭКУ намерена установить ограничение минимальных цен э/э на рынке "на сутки вперед"

ПОСЛЕДНЕЕ

Большинству крупнейших украинских банков удалось пережить карантин без сокращений и неоплачиваемых отпусков

МХП в І кв. получил $174 млн чистого убытка

ДТЭК ВИЭ в 2019г увеличил капитальные инвестиции в 2,1 раза – до 8,9 млрд грн

Дефицит госбюджета за 5 мес.-2020 составил 47,8 млрд грн - Минфин

BofA ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020г. до 6,8%

Доходы госбюджета в мае-2020 недовыполнены на 2,2%

ЕБРР увеличил лимит торгового финансирования Укргазбанку до $170 млн в рамках программы содействия торговле

Беларусь с 1 июня повышает ставки экспортных пошлин на нефть

Трамп обсуждал меры против финансового сектора Китая - СМИ

Зеленский подписал закон об освобождении от ЕСВ лиц, которые ведут независимую профессиональную деятельность

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА