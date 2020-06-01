Экономика

15:04 01.06.2020

Беларусь с 1 июня повышает ставки экспортных пошлин на нефть

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Беларусь с 1 июня повышает ставки экспортных пошлин на нефть

Беларусь с 1 июня 2020 года повышает ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты на 22% после их резкого снижения на 87% с 1 мая.

Новый размер экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), утвержден постановлением правительства N316, сообщила пресс-служба Совмина.

В соответствии с документом, с 1 июня ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $8,3 за 1 тонну (ранее - $6,8).

Пошлина на прямогонный бензин повышена с $3,7 до $4,5 за 1 тонну. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты - с $2 до $2,4 за 1 тонну. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

До 1 мая экспортные пошлины также снижались. С 1 апреля 2020 года пошлины были уменьшены на 22,3% после снижения на 14,8% с 1 марта 2020 года.

Беларусь с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России с учетом беспошлинного импорта нефти из РФ. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС, с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.

Теги: #нефть #беларусь
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