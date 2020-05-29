Экономика

17:06 29.05.2020

Экс-глава НБУ положительно оценивает перспективы скорого возврата Украины на рынок внешних заимствований

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Экс-глава НБУ положительно оценивает перспективы скорого возврата Украины на рынок внешних заимствований

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева положительно оценивает перспективы скорого возврата Украины на рынок внешних заимствований.

"Я думаю, очень скоро мы увидим следующие евробонды, которые пойдут на финансирование бюджета", – сказала Гонтарева в ходе презентации своей книги в пятницу.

"Минфину дорого рыночно одалживать на внутреннем рынке, поэтому Минфин скоро отправится на международный рынок. И Украину, я думаю, прекрасно там встретят – у нее хороший долг к ВВП (соотношение долга к ВВП – ИФ), сотрудничество с МВФ", – пояснила экс-глава Нацбанка.

При этом она положительно оценила нынешние финансовые инструменты центробанка. "НБУ объявляет все инструменты для финансирования. Приходите, берите. Задача только в одном – это должны быть рыночные инструменты. Банк должен захотеть прийти заложить в Нацбанк ОВГЗ, взять под 8% рефинанс и пойти к Минфину и купить у него по рыночным условиям, как это и происходит. Что здесь плохого? Банки зарабатывают, Минфин закрывает свои проблемы, и у НБУ работают его стандартные инструменты", – отметила она.

В то же время Гонтарева раскритиковала мнение министра экономики Игоря Петрашко относительно административного ограничения депозитных ставок для снижения ставок по кредитам. "То, что сейчас происходит, Дмитрий Сологуб (замглавы НБУ – ИФ) назвал в своем интервью "экономическим шаманизмом". По моему мнению, идеальное определение этого мракобесия. Мы так прекрасно рыночными механизмами привели ставки туда, где они есть, вместе с монетарной политикой Нацбанка. Посоветуйте этому министру заняться своими непосредственными служебными обязанностями", – отметила Гонтарева.

Теги: #гонтарева #нбу #евробонды
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