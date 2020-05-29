Экономика

13:04 29.05.2020

"Укравтодор" планирует за полгода построить новый мост в Алексеевке Днепропетровской области

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"Укравтодор" планирует за полгода построить новый мост в Алексеевке Днепропетровской области

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует построить новый мост в с.Алексеевка (Никопольский р-н Днепропетровской обл.) в течении пяти-шести месяцев.

"Понтонной переправой, надеюсь, мы будем пользоваться не более пяти-шести месяцев. За это время построим наш новый мост, потому что, согласно предварительному обследованию компаний, которые его обслуживали, мы уже не можем использовать существующие конструкции", - сказал глава "Укравтодора" Александр Кубраков во время онлайн-презентации Национальной программы возобновления мостов в пятницу.

При этом он добавил, что это будет первый мост, который будет построен за время независимости Украины без перекрытия русла реки. Он будет возводиться с платформы.

Как сообщалось, металлический автомобильный мост через р.Чертомлык на трассе Н-23 сообщением Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье обрушился 20 мая около 10:00. Причиной обрушения стало нарушение водителем фуры ограничения относительно провоза груза до 10 тонн. Грузовик подняли из воды с применением тяжелого автокрана.

По данному факту в полиции открыли три уголовных производства: по ч.1 ст.367 (служебная халатность), ч.1 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и ч.1 ст.291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #укравтодор #мост #днепропетровская_область
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