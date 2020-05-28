Экономика

19:22 28.05.2020

СУП предлагает изъять из налогового закона норму о деловой цели

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СУП предлагает изъять из налогового закона норму о деловой цели

Союз украинских предпринимателей (СУП) предлагает изъять из налогового закона 466 (законопроект 1210) норму о деловой цели, а также уточнить нормы, которые могут трактоваться двояко, сообщила исполнительный директор СУП Катерина Глазкова по итогам встречи в Офисе президента по поводу этого закона.

"Указанный закон внедряет ряд сложных инструментов налогового контроля, таких как деловая цель, конструктивные дивиденды, контролируемые иностранные компании, усложнение расчета правил тонкой капитализации. Закон также расширяет дискреционные полномочия налоговых органов. При этом ряд таких норм имеет двоякую трактовку. Наши предложения - уточнить такие формулировки, а норму о деловой цели вообще убрать из закона. Иначе это приведет к злоупотреблениям со стороны налоговых органов", - сказала Глазкова в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

По ее словам, присутствующие на встрече крупнейшие бизнес-ассоциации высказывали схожие предложения, особенно в контексте администрирования налогов.

"СУП последовательно выступал против принятия этого закона. Ряд его норм несвоевременный, а главное - несет коррупционные и негативные экономические последствия. Поскольку мы имеем все-таки принятый закон, лучшее, что мы можем сделать со своей стороны – отстаивать внесение ряда неотложных изменений", - пояснила Глазкова.

Она также отметила необходимость перенесения сроков введения правил по контролируемым иностранным компаниям (КИК) на один-три года. "В этом пункте мы можем достичь согласия с Офисом президента", - прокомментировали в СУП.

Помимо того бизнес-сообщество отметило, что закон вводит новые штрафы за нарушение сроков регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки, даже в отношении налоговых накладных на операции без НДС или по нулевой ставке.

"Закон также устанавливает семилетний срок давности по запросам на начисление ЕСВ и НДФЛ. То есть, даже через семь лет к вам может прийти налоговая, задать вопросы и начислить штрафы. Это тоже нужно убирать", - прокомментировала Катерина Глазкова.

"Даже если нормы закона выписаны на благо бизнеса, на практике из-за двоякой трактовки они могут быть реализованы с сомнительным для предпринимателей эффектом. Особенно учитывая, что реформа налоговой так и не состоялась", - подытожила она.

С 29 мая должны начаться экспертные встречи по отдельных блоках законопроекта, в рамках которых юристы, налоговые консультанты и другие специалисты узкого профиля будут обсуждать возможные изменения.

"Сегодняшняя встреча была учредительной. На данном этапе речь идет о поправках в закон, которые касаются бизнеса в целом. За неделю-две должны быть наработаны поправки в этот закон, которые будут оперативно внесены на рассмотрение парламента", - добавила Катерина Глазкова.

Теги: #суп #мнение #налоговый_кодекс
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