Экономика

14:41 28.05.2020

МАУ уволит 900 сотрудников из-за закрытия авиасообщения в связи с пандемией коронавируса, планирует сократить дальнемагистральный флот

1 мин читать
МАУ уволит 900 сотрудников из-за закрытия авиасообщения в связи с пандемией коронавируса, планирует сократить дальнемагистральный флот

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) начала процесс вынужденного сокращения 900 сотрудников из-за закрытия авиасообщения в связи с введенными Украиной противоэпидемическими карантинными мерами, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании в четверг.

"Сейчас менеджмент компании принимает все возможные меры по сокращению расходов и генерированию доходов от разовых рейсов. Наша цель - сохранить компанию и ключевой персонал, в частности летный. К большому нашему сожалению, существенное снижение объемов деятельности авиакомпании повлекло вынужденное сокращение 900 высокопрофессиональных сотрудников МАУ", - цитируется в сообщении президент МАУ Евгений Дыхне.

В пресс-службе авиаперевозчика агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что МАУ уже начала процесс сокращения персонала в соответствии с законодательством, что потребует минимум двух месяцев.

Дыхне подчеркнул, что в связи с введением с 17 марта текущего года ограничительных мер на регулярные пассажирские авиаперевозки, работа МАУ была практически остановлена.

В компании также отметили, что дальнемагистральный флот МАУ также будет сокращен.

Теги: #мау #коронавирус #сокращение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:51 28.05.2020
В Финляндии собак научили распознавать коронавирусных больных

В Финляндии собак научили распознавать коронавирусных больных

15:42 28.05.2020
Apple возобновляет работу магазинов в США, доведет число открытых точек до 135 к концу недели

Apple возобновляет работу магазинов в США, доведет число открытых точек до 135 к концу недели

15:35 28.05.2020
АБР выделил Грузии $100 млн на преодоление последствий пандемии COVID-19

АБР выделил Грузии $100 млн на преодоление последствий пандемии COVID-19

14:03 28.05.2020
В Великобритании самый высокий уровень смертности от коронавируса в Европе

В Великобритании самый высокий уровень смертности от коронавируса в Европе

14:03 28.05.2020
Премьер Франции в четверг объявит о дальнейших послаблениях ограничений в стране: откроются рестораны и кафе

Премьер Франции в четверг объявит о дальнейших послаблениях ограничений в стране: откроются рестораны и кафе

13:59 28.05.2020
Комитет по вопросам соцполитики рекомендует Раде принять за основу законопроект о соцзащите населения в период карантина

Комитет по вопросам соцполитики рекомендует Раде принять за основу законопроект о соцзащите населения в период карантина

13:58 28.05.2020
Экономические решения выхода из карантина пока наработаны недостаточно – Зеленский

Экономические решения выхода из карантина пока наработаны недостаточно – Зеленский

13:46 28.05.2020
Число заразившихся Covid-19 в Беларуси приблизилось к 40 тыс., умерли 219 человек

Число заразившихся Covid-19 в Беларуси приблизилось к 40 тыс., умерли 219 человек

13:39 28.05.2020
Фонд Порошенко с волонтерами привезли в Украину 43 тыс. швейцарских ИФА-тестов на коронавирус, передает их в медучреждения

Фонд Порошенко с волонтерами привезли в Украину 43 тыс. швейцарских ИФА-тестов на коронавирус, передает их в медучреждения

13:06 28.05.2020
В Киеве второй день количество вылечившихся от коронавируса больше, чем заболевших – Кличко

В Киеве второй день количество вылечившихся от коронавируса больше, чем заболевших – Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрзализныця" открыла продажу билетов за 90 суток до отправления

Глава "Укравтодора" передал в СБУ записи касательно давления на деятельность агентства

Кабмин одобрил меморандум с Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках LNG из США в Украину

Зеленский подписал закон о поддержке налогоплательщиков в период карантинных ограничений

Глава Еврокомиссии предложила инструмент восстановления экономики ЕС в 750 млрд евро

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" выявила более 100 коррупционных рисков во всех сферах деятельности компании

"Укрзализныця" технически готова начать пассажирское сообщение, к запуску готовы 42 поезда

Экспорт иранской нефти в Венесуэлу не противоречит международному праву - иранский дипломат

Экономическая активность в США продолжает падать, бизнес пессимистичен в прогнозах - Beige Book

Наблюдательный совет Lufthansa отверг выдвинутые ЕС условия финпомощи

Представители нескольких отраслей выступили против предложений группы "Приват" ввести пошлину 8,46% на импортное топливо

Протекционистские меры вряд ли позволят вывести Украину из кризиса - профессор Колумбийского университета

Нефть в среду ускорила падение почти до 5%, Brent - $34,45 за баррель

Глава профильного комитета отрицает распространение правил КИК на стартапы

GE продает подразделение по выпуску лампочек примерно за $250 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА