Экономика

16:47 27.05.2020

Домашние СЭС по окончанию действия "зеленого" тарифа смогут свободно выходить на рынок э/э – представитель Госэнергоэффективности

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Домашние СЭС по окончанию действия "зеленого" тарифа смогут свободно выходить на рынок э/э – представитель Госэнергоэффективности

Собственники домашних солнечных станций после окончания действия "зеленого" тарифа в 2030 году, скорее всего, смогут свободно выходить на рынок электроэнергии и продавать свой ресурс на нем, считает директор департамента возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко.

"Окончательного ответа на вопрос, что будет с домашними СЭС после 2030 года, когда закончится поддержка в виде "зеленого" тарифа, нет, но я уверен, что они смогут создавать конкуренцию для большой генерации, не только солнечной, но и угольной, выходить на рынок, продавать там свою электроэнергию и получать за это деньги", – сказал Шафаренко в ходе вебинара по инвестированию в проекты ВИЭ, организованного IBCentre.

При этом он отметил, что цена ресурса в таком случае, возможно, будет ниже "зеленого" тарифа, уточнив, что для введенных в эксплуатацию с 2020 года СЭС он снижен до 16,26 евроцента/кВт. Но в любом случае позитивным моментом, по его мнению, остается возможность благодаря собственной генерации не платить за потребленную домохозяйством электроэнергию.

Шафаренко также подчеркнул, что планы по пересмотру уровня "зеленых" тарифов, которые сейчас активно обсуждаются, не касаются станций ВИЭ, установленных домохозяйствами. "Для домашних СЭС все остается как прежде", – заверил он.

По данным представителя Госэнергоэффективности, с 2016 года по первый квартал 2020 года домашние СЭС отпустили в энергосистему почти 500 тыс. МВт-ч электроэнергии, из них больше всего в 2019 году – 281,8 тыс МВт-ч, что почти в 100 раз больше объема отпущенной э/э в 2016 году. В первом квартале 2020 года этот показатель уже составил 98,3 тыс. МВт-ч.

При этом он указал, что соотношение мощности частных и промышленных станций в Украине достаточно низкое и составляет приблизительно 1 к 100: 618 МВт СЭСд по сравнению с 5576 МВт промСЭС.

Как сообщалось со ссылкой на Госэнергоэффективности, более 24 тыс. украинских домохозяйств установили солнечные панели (СЭСд) и используют "чистую" э/э.

Отмечается, что в январе-марте 2020 года домохозяйства установили более 2100 СЭС общей мощностью 65 МВт, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Лидерами среди областей по использованию альтернативной генерации являются: Днепропетровская – 3200 МВт, Тернопольская – более 2200 МВт, Киевская – почти 2000 МВт, Ивано-Франковская – более 1800 МВт и Закарпатская – более 1400 МВт.

Теги: #электроэнергия #виэ #сэс
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