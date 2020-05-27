Экономика

16:16 27.05.2020

Сервис доставки Meest начал сотрудничество с сетью аптек Viridis

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Сервис доставки Meest начал сотрудничество с сетью аптек Viridis

Почтово-логистический оператор ООО "Торговый дом "Мист-Экспресс" (Meest Express, Львов) начал сотрудничество с сетью аптек Viridis.

Как сообщил сервис в клиентской рассылке в среду, доставка с сети аптек Viridis на все отделения Meest будет стоить 25 грн, курьерская доставка – 48 грн, в почтомат - 18 грн.

При этом в почтоматы не осуществляется доставка товаров медицинского назначения, которые требуют соблюдения необходимых температурных режимов.

Meest Group (входит в международную корпорацию "Мист" (Meest Corporation Inc., Торонто, Канада) предоставляет почтово-логистические услуги в 20 странах мира: Канаде, США, Украине, Австралии, Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Греции, Португалии, Чехии, Польше, Китае, Казахстане, Грузии, Узбекистане, Армении, Азербайджане, Израиле.

В Украине группа представлена почтово-логистическим оператором Meest Express, который с 2005 года предоставляет услуги адресной доставки.

Теги: #meest_group #доставка #аптека
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