Сервис доставки Meest начал сотрудничество с сетью аптек Viridis

Почтово-логистический оператор ООО "Торговый дом "Мист-Экспресс" (Meest Express, Львов) начал сотрудничество с сетью аптек Viridis.

Как сообщил сервис в клиентской рассылке в среду, доставка с сети аптек Viridis на все отделения Meest будет стоить 25 грн, курьерская доставка – 48 грн, в почтомат - 18 грн.

При этом в почтоматы не осуществляется доставка товаров медицинского назначения, которые требуют соблюдения необходимых температурных режимов.

Meest Group (входит в международную корпорацию "Мист" (Meest Corporation Inc., Торонто, Канада) предоставляет почтово-логистические услуги в 20 странах мира: Канаде, США, Украине, Австралии, Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Греции, Португалии, Чехии, Польше, Китае, Казахстане, Грузии, Узбекистане, Армении, Азербайджане, Израиле.

В Украине группа представлена почтово-логистическим оператором Meest Express, который с 2005 года предоставляет услуги адресной доставки.