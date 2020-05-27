Нефть дешевеет на фоне напряженности между США и Китаем, Brent - $35,62 за баррель

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду в связи с усилением геополитической напряженности и возобновившимися опасениями по поводу восстановления спроса.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:03 МСК составляет $35,62 за баррель, что на $0,55 (1,52%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,43 (1,25%) - до $33,92 за баррель.

Накануне нефтяные фьючерсы подорожали до 10-недельного максимума на фоне надежд на то, что дальнейшее открытие экономик мира вернет наводненный нефтяной рынок в состояние равновесия в ближайшие недели, пишет S&P Global Platts.

"Оптимизм на рынках в начале недели, поддерживаемый надеждами на открытие экономик, по всей видимости, меняется в середине недели на новостях о росте напряженности в отношениях между США и Китаем", - отмечает Цзиньи Пан из IG Markets.

Вашингтон может принять очередные меры в отношении Китая в связи с Гонконгом до конца этой недели, сказал президент США Дональд Трамп.

На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге.

Тем временем российские нефтяные компании обсуждают предложение партнеров по ОПЕК+ о продлении квот по снижению нефтедобычи, которые действуют в мае-июне, еще на два месяца, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения.

Во вторник руководители нефтяных компаний провели встречу с министром энергетики РФ Александром Новаком, где обсуждалась возможная судьба сделки ОПЕК+ после июня.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что инвестиции в нефтегазовую отрасль в мире в этом году упадут на треть. При этом ожидается, что финансирование всех проектов в энергетической отрасли снизится на 20% - до $1,5 трлн по сравнению с $1,9 трлн в 2019 году. В начале текущего года МЭА прогнозировало рост на 2%, что стало бы самым сильным повышением за шесть лет.

По прогнозу МЭА, инвестиции в добычу сланцевой нефти в США сократятся вдвое. Американские сланцевые компании добывали в этом году более 13 млн баррелей нефти в сутки до того, как распространение коронавирусной инфекции заставило правительства разных стран предпринимать ограничительные меры.

По оценкам Rystad Energy, себестоимость добычи американских компаний в 2019 году составляла в среднем $35,9 за баррель. WTI не торговалась выше этой отметки с начала марта.