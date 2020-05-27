Экономика

15:45 27.05.2020

Зеленский подписал закон о поддержке налогоплательщиков в период карантинных ограничений

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Зеленский подписал закон о поддержке налогоплательщиков в период карантинных ограничений

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о дополнительной поддержке налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", который Верховная Рада приняла 13 мая 2020 года.

"Закон позволит работникам учреждений здравоохранения государственной и/или коммунальной собственности, которые борются с распространением коронавируса и лечат пациентов с COVID-19, получить за май и июнь 2020 года денежную компенсацию налога на доходы физических лиц (НДФЛ), удержанного с их доплат в размере до 300% к заработной плате", - сообщает в среду пресс-служба главы государства.

Также закон предусматривает возможность получения частичной помощи по безработице для физических лиц-предпринимателей в случае потери ими части дохода из-за карантинных ограничений.

При этом такая помощь на период карантина с 2 апреля 2020 года не подлежит налогообложению НДФЛ и военным сбором.

Кроме того, самозанятые лица освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за себя за май – это период будет засчитываться им в страховой стаж для получения пенсий, выплат по социальному страхованию.

Закон также предоставляет органам местного самоуправления право принять решение об уменьшении ставок платы за землю, налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в отношении объектов нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических или юридических лиц.

Кроме того, он позволяет продлить действие моратория на проведение налоговыми органами документальных и фактических проверок; освобождение граждан от ответственности за просрочку исполнения обязательств по договорам о потребительском кредите; неначисление налогоплательщикам и плательщикам ЕСВ пени; неприменение штрафов за нарушение налогового законодательства, несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, несвоевременное предоставление отчетности об уплате ЕСВ до последнего дня месяца, в котором завершается действие введенного на всей территории Украины карантина.

Теги: #коронавирус #зеленский #закон #налогоплательщики
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