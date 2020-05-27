Экономика

13:26 27.05.2020

Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды

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Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды

Кабинет министров Украины разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

В частности, правительство создало Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, а также переименовало Министерство энергетики и защиты окружающей среды в Министерство энергетики.

Оба министерства являются правопреемниками прав и обязанностей Министерства энергетики и защиты окружающей среды в соответствующих сферах.

Обеспечение деятельности Министерство энергетики и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов будет осуществлятьса в пределах расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности Министерства энергетики и защиты окружающей среды в соответствующих сферах в текущем году.

Теги: #минэнерго #минэкологии #кабмин
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